Empresario es secuestrado en Salamanca, Guanajuato; despliegan mega operativo de búsqueda

Elementos de seguridad municipal, estatal y federal iniciaron un operativo para hallar al empresario y a los responsables del crimen.

Autoridades de Salamanca dijeron que ''están tomando todas las medidas necesarias para abordar este incidente''.

Arrendondo compitió por la alcaldía municipal de Salamanca, abanderado por el Partido Acción Nacional (PAN).

Salamanca acaparó recientemente las portadas de los diarios por una masacre ocurrida durante un partido de futbol amateur.

Guanajuato ha encabezado las listas de estados violentos en los últimos años.