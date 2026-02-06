Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

Empresario es secuestrado en Salamanca, Guanajuato; despliegan mega operativo de búsqueda

El empresario compitió por la alcaldía municipal de Salamanca, abanderado por el Partido Acción Nacional (PAN).
vie 06 febrero 2026 03:23 PM
Ataque Armado Hotel Gala
Autoridades federales y estatales buscan al empresario secuestrado. (Foto: Diego Costa Costa/Cuartoscuro )

El empresario Gerardo Arredondo Hernández fue secuestrado en Salamanca, Guanajuato, confirmaron autoridades.

Hombres armados ingresaron al negocio de Arredondo, dedicado al ramo de la construcción, y se lo llevaron por la fuerza en la zona sur de Salamanca.

Publicidad

Elementos de seguridad municipal, estatal y federal iniciaron un operativo para hallar al empresario y a los responsables del crimen.

Autoridades de Salamanca dijeron que ''están tomando todas las medidas necesarias para abordar este incidente''.

Arrendondo compitió por la alcaldía municipal de Salamanca, abanderado por el Partido Acción Nacional (PAN).

Salamanca acaparó recientemente las portadas de los diarios por una masacre ocurrida durante un partido de futbol amateur.

Guanajuato ha encabezado las listas de estados violentos en los últimos años.

Publicidad

Tags

Violencia Guanajuato Secuestro

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad