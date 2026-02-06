En audiencia, FGR acusa a alcalde de Tequila por delincuencia organizada, secuestro y extorsión

La audiencia de imputación contra Rivera se lleva a cabo este viernes en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Juan Manuel P.S., director de Seguridad Publica; Juan Gabriel, director de Catastro y Predial; e Isaac C.V., director de Obras Públicas, también podrían ser imputados este viernes por los nexos con el Cártel Jalisco.

Las primeras indagatorias revelan que Rivera encabezaba una red que se dedicaba a extorsionar empresarios y comerciantes en Tequila. También desviaba recursos públicos.

Arropado por el partido Morena, Diego Rivera Navarro llegó a la presidencia municipal de Tequila, Jalisco, en octubre de 2024.

Al asumir el cargo prometió que su gobierno seguiría “los tres grandes principios que marcaron la vida del expresidente Andrés Manuel López Obrador: no mentir, no robar y no traicionar”.

El edil fue detenido este jueves por elementos de seguridad federales, el Ejército y la Marina.

La captura se enmarcó dentro de la llamada Operación Enjambre, una estrategia de seguridad para combatir la extorsión que en meses pasados llevó a la detención de otros tres presidentes municipales en el Estado de México.