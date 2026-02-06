Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

En audiencia, FGR acusa a alcalde de Tequila por delincuencia organizada, secuestro y extorsión

La audiencia de imputación contra Rivera se lleva a cabo este viernes en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
vie 06 febrero 2026 01:07 PM
Detención Diego Rivera Navarro
El alcalde de Tequila llegó al poder abanderado por Morena. (Foto: Especial )

La Fiscalía General de la República (FGR) busca que Diego Rivera, alcalde morenista de Tequila, Jalisco, sea imputado por los delitos de delincuencia organizada, secuestro y extorsión.

La autoridad acusa al edil de tener vínculos con los liderazgos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Publicidad

La audiencia de imputación contra Rivera se lleva a cabo este viernes en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Juan Manuel P.S., director de Seguridad Publica; Juan Gabriel, director de Catastro y Predial; e Isaac C.V., director de Obras Públicas, también podrían ser imputados este viernes por los nexos con el Cártel Jalisco.

jose-cuervo-empresa-extorsionada-por-diego-rivera
Empresas

José Cuervo, la empresa que fue extorsionada por el alcalde de Tequila, Diego Rivera

Las primeras indagatorias revelan que Rivera encabezaba una red que se dedicaba a extorsionar empresarios y comerciantes en Tequila. También desviaba recursos públicos.

Arropado por el partido Morena, Diego Rivera Navarro llegó a la presidencia municipal de Tequila, Jalisco, en octubre de 2024.

Al asumir el cargo prometió que su gobierno seguiría “los tres grandes principios que marcaron la vida del expresidente Andrés Manuel López Obrador: no mentir, no robar y no traicionar”.

El edil fue detenido este jueves por elementos de seguridad federales, el Ejército y la Marina.

La captura se enmarcó dentro de la llamada Operación Enjambre, una estrategia de seguridad para combatir la extorsión que en meses pasados llevó a la detención de otros tres presidentes municipales en el Estado de México.

Publicidad

Tags

CJNG Cartel Jalisco Nueva Generación Jalisco Tequila

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad