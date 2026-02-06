Publicidad

Estados

Autoridades detienen a operador de “Los Salazar” y a 29 más en Querétaro

En Querétaro fueron detenidos 30 presuntos delincuentes, entre ellos “Diego “N”, quien coordinaba la venta y distribución de droga en la capital del estado.
vie 06 febrero 2026 01:21 PM
detienen-30-queretaro.jpg
Tras cuatro meses de trabajos de investigación, se realizaron 12 cateos simultáneos en Querétaro. (Foto: SSP.)

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó este viernes que tras cuatro meses de trabajos de investigación se realizaron 12 cateos simultáneos en Querétaro, en los que se detuvo a 30 integrantes de una célula criminal dedicada a la venta de drogas, extorsión y reclutamiento, entre ellos a Diego "N", alias "El Flaco", operador de "Los Salazar", grupo afín al Cártel de Sinaloa.

“Diego “N” coordinaba la venta y distribución de droga en la capital del estado, así como el tráfico de armas, agresiones a grupos rivales, homicidios y actividades de reclutamiento”, informó el secretario en sus redes sociales.

A los detenidos, 21 hombres y nueve mujeres, se les aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, dosis de droga, dinero en efectivo, vehículos, equipos de telefonía y dispositivos de almacenamiento de información.

La detención de los presuntos delincuentes fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Secretaría de Marina (Semar) y Fiscalía General de la República (FGR), junto con Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y Fiscalía General del Estado (FGE).

¿Quiénes son Los Salazar?

La agrupación es identificada como un brazo armado del Cártel de Sinaloa, el cual opera principalmente en estados del norte del país como Chihuahua, Sinaloa y Sonora.

La agrupación está bajo el mando de Crispín Salazar Zamorano, alias el Tío Pin. A él se le señala de haber ordenado el asesinato de la periodista Miroslava Breach, ocurrido en 2017.

