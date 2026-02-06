Autoridades detienen a operador de “Los Salazar” y a 29 más en Querétaro

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó este viernes que tras cuatro meses de trabajos de investigación se realizaron 12 cateos simultáneos en Querétaro, en los que se detuvo a 30 integrantes de una célula criminal dedicada a la venta de drogas, extorsión y reclutamiento, entre ellos a Diego "N", alias "El Flaco", operador de "Los Salazar", grupo afín al Cártel de Sinaloa.

“Diego “N” coordinaba la venta y distribución de droga en la capital del estado, así como el tráfico de armas, agresiones a grupos rivales, homicidios y actividades de reclutamiento”, informó el secretario en sus redes sociales.