Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

UNAM detecta posible caso de sarampión en estudiante de la Facultad de Medicina

La UNAM informó sobre un posible caso de sarampión en un alumno. Expertos advierten que una "sospecha" no implica brote y destacaron la importancia de la vacunación ante el aumento global de casos.
jue 29 enero 2026 11:07 AM
unam-sarampion
Autoridades de la Universidad Autónoma de México, dieron a conocer mediante un comunicado un posible caso de sarampión en un grupo perteneciente a la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria. Así mismo se preciso que personal del Instituto Mexicano del Seguro Social acudido para reforzar las acciones con estudiantes preventivas. (Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce)

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó sobre un posible caso de sarampión en uno de sus alumnos, quien actualmente se encuentra bajo observación mientras espera los resultados de la prueba correspondiente.

El estudiante pertenece al grupo 2216 y, en caso de confirmarse el diagnóstico, las autoridades universitarias aplicarán las medidas epidemiológicas necesarias para contener la propagación del virus.

Publicidad

La facultad destacó que durante 2025 la comunidad estudiantil participó de forma activa en una jornada de vacunación como medida preventiva ante este brote, el cual es reportado en diversas partes del país.

El Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina será el encargado de dar seguimiento al caso y coordinar las acciones pertinentes para controlar cualquier posible brote.

Te puede interesar:

sarampion-contagios-mexico.jpg
Ciencia y Salud

El sarampión puede contagiar a 16 personas en 2 horas: cómo se propaga rápidamente

Para contribuir a la prevención, la Facultad de Medicina emitió una serie de recomendaciones a la comunidad estudiantil y a la población en general:

Vigilar síntomas. Estar atentos a la aparición de síntomas relacionados con el sarampión, como fiebre, conjuntivitis, tos y coriza (resfriado).

Mantener ventilación. Asegurarse de que los espacios cerrados, especialmente aquellos con aglomeración de personas, cuenten con adecuada ventilación.

"Una sospecha no implica la existencia de un brote", advierte experto

Luego de este informe de la Facultad de Medicina, expertos de la universidad aclaran que una "sospecha" no implica que exista un brote de la enfermedad. Samuel Ponce de León Rosales, coordinador del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes de la UNAM, explicó que la notificación sobre un posible caso forma parte de un protocolo de vigilancia epidemiológica y una acción preventiva para garantizar la transparencia y el control de la situación.

“El hecho de que se informe sobre una sospecha no significa que haya un brote. Es una medida de transparencia para que se tomen las precauciones necesarias mientras se obtiene el diagnóstico definitivo”, puntualizó Ponce de León.

Publicidad

Afirmó que el caso es monitoreado cuidadosamente y las autoridades sanitarias de la universidad trabajan de manera coordinada con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para reforzar las acciones preventivas y de orientación.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, transmitida por las gotículas expulsadas por una persona infectada al hablar, toser o estornudar. Afecta principalmente a niños, pero también puede presentarse en adolescentes y adultos.

Los síntomas iniciales incluyen fiebre alta, tos, congestión nasal, ojos rojos y dolor de cabeza, seguidos de una erupción cutánea que puede abarcar todo el cuerpo.

Ponce de León atribuyó este incremento global en los casos de sarampión a la caída en la cobertura de vacunación, que no ha logrado alcanzar el umbral del 95% necesario para frenar la transmisión del virus.

Mira también:

(Obligatorio)
presidencia

Salud evalúa vacunar en contra del sarampión en estaciones del Metro y terminales de autobuses

Este descenso en la vacunación comenzó incluso antes de la pandemia, pero se intensificó durante la crisis sanitaria mundial, cuando la producción y distribución de vacunas se vio interrumpida y muchas campañas de vacunación se suspendieron temporalmente.

En México, los expertos recomiendan a la población que no ha recibido el esquema completo de vacunación, especialmente a aquellos menores de 50 años, que se vacunen como medida preventiva.

Rosa María Wong Chew, jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM, agregó que los grupos más vulnerables al sarampión son aquellos que no tienen el esquema completo de vacunación. En particular, sugirió que las personas menores de 50 años que no estén seguras de haber recibido las dos dosis de la vacuna lo hagan de nuevo para asegurarse de estar protegidos contra el virus.

Las autoridades de salud registran en México un aumento en los casos confirmados de sarampión, con 6,430 casos en 2025 y 1,194 casos hasta finales de enero de 2026. Los niños y jóvenes de entre uno y 19 años representan la mayor parte de los diagnósticos.

Publicidad

Tags

UNAM Enfermedades

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad