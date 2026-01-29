UNAM detecta posible caso de sarampión en estudiante de la Facultad de Medicina

La facultad destacó que durante 2025 la comunidad estudiantil participó de forma activa en una jornada de vacunación como medida preventiva ante este brote, el cual es reportado en diversas partes del país.

El Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina será el encargado de dar seguimiento al caso y coordinar las acciones pertinentes para controlar cualquier posible brote.

Para contribuir a la prevención, la Facultad de Medicina emitió una serie de recomendaciones a la comunidad estudiantil y a la población en general:

Vigilar síntomas. Estar atentos a la aparición de síntomas relacionados con el sarampión, como fiebre, conjuntivitis, tos y coriza (resfriado).

Mantener ventilación. Asegurarse de que los espacios cerrados, especialmente aquellos con aglomeración de personas, cuenten con adecuada ventilación.

🩺 Conoce los síntomas clave del sarampión como fiebre alta, tos y sarpullido. La vacunación es la medida más efectiva para evitar brotes. Infórmate y comparte este video con recomendaciones esenciales de prevención. #SomosFacMed pic.twitter.com/UccLr3g3vj — FacultadMedicinaUNAM (@FacMedicinaUNAM) January 28, 2026

"Una sospecha no implica la existencia de un brote", advierte experto

Luego de este informe de la Facultad de Medicina, expertos de la universidad aclaran que una "sospecha" no implica que exista un brote de la enfermedad. Samuel Ponce de León Rosales, coordinador del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes de la UNAM, explicó que la notificación sobre un posible caso forma parte de un protocolo de vigilancia epidemiológica y una acción preventiva para garantizar la transparencia y el control de la situación.

“El hecho de que se informe sobre una sospecha no significa que haya un brote. Es una medida de transparencia para que se tomen las precauciones necesarias mientras se obtiene el diagnóstico definitivo”, puntualizó Ponce de León.