Estados

Asociación denuncia la desaparición de 10 ingenieros de minera en Sinaloa

La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México pidió a autoridades federales y estatales que actúen de forma rápida para localizar a los trabajadores.
mié 28 enero 2026 05:41 PM
Culiacán Ataque Armado
Sinaloa inició el 2026 con una nueva ola de violencia. (Foto: José Betanzos Zárate/Cuartoscuro )

Hombres armados secuestraron a 10 ingenieros que llevaban a cabo trabajos para la minera canadiense Vizsla Silver en Concordia, Sinaloa.

La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) expresó su profunda preocupación por la privación ilegal de la libertad de los 10 profesionales de su industria.

En un comunicado, la AIMMGM señaló que los ingenieros desempeñan de forma honesta su labor en el municipio sinaloense.

Familiares de los ingenieros han dicho en redes sociales que la desaparición ocurrió durante la mañana del 23 de enero.

El comando que se los llevó irrumpió ese día en el fraccionamiento en el que se estaban hospedando.

Autoridades de Sinaloa ya confirmaron que se abrió una carpeta de investigación por los hechos.

''Nuestros pensamientos y apoyo están en este momento con las familias, amigos y seres queridos de nuestros colegas'', expresó la Asociación de Ingenieros de Minas.

''Reconocemos la angustia e incertidumbre que están enfrentando, y queremos que sepan que no están solos. Toda nuestra comunidad profesional y humana se une a su clamor por justicia y por el regreso a casa con bien'', agregó.

También llamó a autoridades estatales y federales para que intervengan y busquen a los desaparecidos.

''Confiamos en que las autoridades actuarán con la máxima diligencia y el compromiso que esta situación, profundamente humana, exige'', añadió.

Tags

Sinaloa Violencia Crimen organizado

