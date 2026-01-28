Asociación denuncia la desaparición de 10 ingenieros de minera en Sinaloa

En un comunicado, la AIMMGM señaló que los ingenieros desempeñan de forma honesta su labor en el municipio sinaloense.

Familiares de los ingenieros han dicho en redes sociales que la desaparición ocurrió durante la mañana del 23 de enero.

El comando que se los llevó irrumpió ese día en el fraccionamiento en el que se estaban hospedando.

Autoridades de Sinaloa ya confirmaron que se abrió una carpeta de investigación por los hechos.

''Nuestros pensamientos y apoyo están en este momento con las familias, amigos y seres queridos de nuestros colegas'', expresó la Asociación de Ingenieros de Minas.

''Reconocemos la angustia e incertidumbre que están enfrentando, y queremos que sepan que no están solos. Toda nuestra comunidad profesional y humana se une a su clamor por justicia y por el regreso a casa con bien'', agregó.

También llamó a autoridades estatales y federales para que intervengan y busquen a los desaparecidos.

''Confiamos en que las autoridades actuarán con la máxima diligencia y el compromiso que esta situación, profundamente humana, exige'', añadió.