Guanajuato, tierra de masacres y epicentro de la violencia homicida

Parte de la violencia en Guanajuato se atribuye a los enfrentamientos entre organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Santa Rosa de Lima, el Cártel de Sinaloa, células de Los Zetas y la organización local Unión León.

El episodio más reciente de violencia ocurrió en Salamanca el domingo pasado, cuando 11 personas fueron asesinadas tras un partido de fútbol en la comunidad Loma de Flores. A las 17:30 horas, hombres armados llegaron al lugar y abrieron fuego en contra de los asistentes. Diez personas murieron en el sitio, mientras que una más falleció posteriormente en el hospital.

La gobernadora Libia Dennise García condenó el ataque a través de sus redes sociales y aseguró que se reforzó la seguridad en la región.

Lo ocurrido en la comunidad de Loma de Flores, en Salamanca, es un hecho inaceptable que lastima profundamente a las familias guanajuatenses. Nuestra solidaridad está con las víctimas y sus seres queridos.



De manera inmediata se activó un operativo conjunto con el municipio, la… — Libia Dennise (@LibiaDennise) January 26, 2026

Las primeras investigaciones indican que el ataque en Salamanca está relacionado con la disputa territorial entre el Cártel Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según las autoridades, la agresión fue encabezada por Mario Eleazar Lara Belman, "Negro", líder de una célula de "Los Marros". Esta estructura operativa forma parte del Cártel Santa Rosa de Lima y fue fundada por José Antonio Yépez, "El Marro", quien fue detenido en agosto de 2020.