Guanajuato, tierra de masacres y epicentro de la violencia homicida

Guanajuato, epicentro de la violencia homicida en México, es escenario de diversas masacres en los últimos años, como el ataque a un anexo de rehabilitación en Irapuato, la matanza en la exhacienda de San José del Carmen, Salvatierra, y el multihomicidio en una cancha de fútbol en Salamanca.
Hace una década, la entidad no superaba los 1,000 asesinatos anuales, pero en 2020 alcanzó los 3,300 y cerró 2025 con 2,035 muertes violentas. En 2026, Guanajuato se mantiene como la más violenta del país; concentra el 11% de los homicidios nacionales.
Parte de la violencia en Guanajuato se atribuye a los enfrentamientos entre organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Santa Rosa de Lima, el Cártel de Sinaloa, células de Los Zetas y la organización local Unión León.
El episodio más reciente de violencia ocurrió en Salamanca el domingo pasado, cuando 11 personas fueron asesinadas tras un partido de fútbol en la comunidad Loma de Flores. A las 17:30 horas, hombres armados llegaron al lugar y abrieron fuego en contra de los asistentes. Diez personas murieron en el sitio, mientras que una más falleció posteriormente en el hospital.
La gobernadora Libia Dennise García condenó el ataque a través de sus redes sociales y aseguró que se reforzó la seguridad en la región.
Lo ocurrido en la comunidad de Loma de Flores, en Salamanca, es un hecho inaceptable que lastima profundamente a las familias guanajuatenses. Nuestra solidaridad está con las víctimas y sus seres queridos.
De manera inmediata se activó un operativo conjunto con el municipio, la…
Las primeras investigaciones indican que el ataque en Salamanca está relacionado con la disputa territorial entre el Cártel Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Según las autoridades, la agresión fue encabezada por Mario Eleazar Lara Belman, "Negro", líder de una célula de "Los Marros". Esta estructura operativa forma parte del Cártel Santa Rosa de Lima y fue fundada por José Antonio Yépez, "El Marro", quien fue detenido en agosto de 2020.
En junio de 2020, Irapuato fue escenario de una de las peores masacres en la historia reciente de Guanajuato. En el centro de rehabilitación "Recuperando mi vida", 26 personas internas fueron asesinadas y otras siete resultaron heridas.
Por este ataque, fue detenido Jesús Emmanuel “El Jordan”, miembro del Cártel Santa Rosa de Lima, quien fue sentenciado a 797 años de prisión. Según la Fiscalía, “El Jordan” subió a la planta alta del centro, forzó una puerta e ingresó a la sala donde se encontraban los internos. Armado con un rifle de asalto, los amenazó y les ordenó que se recostaran en el suelo, boca abajo.
El agresor recibió una sanción de 29 años por cada homicidio, además de 14 años por cada intento de homicidio y la reparación del daño a las víctimas.
Este ataque no fue el único en su tipo. Meses antes, en diciembre de 2019, fueron secuestrados 20 jóvenes, mientras que en junio de 2020 otras 10 personas fueron asesinadas en circunstancias similares en diferentes anexos.
El 17 de diciembre de 2023, en la exhacienda de San José del Carmen, municipio de Salvatierra, fueron asesinados 11 jóvenes que se encontraban en una posada. Un grupo de hombres intentó ingresar al evento sin invitación, pero al ser rechazados, regresaron armados y abrieron fuego en contra de los asistentes, quienes tenían entre 17 y 30 años.
Por este ataque fueron detenidos Paloma “N” y Óscar Osvaldo “N”, “El Borre”.
Ataque en Celaya
En mayo de 2024, un ataque en el Hotel-Bar “Gala” de Celaya dejó 11 personas muertas y cinco heridas. El asalto fue realizado por un grupo de 15 hombres armados que abrieron fuego en contra de los presentes. Por este hecho fueron detenidos Erick Guadalupe “N”, “El Erizo”; Juan Carlos “N”, “El Bengala”, y José Ángel “N”, “El Chaparro”.
Agresión en balneario
El 15 de abril de 2023, un grupo armado irrumpió en el balneario “La Palma”, en el municipio de Cortázar, y asesinó a siete personas. De acuerdo con el entonces gobernador Diego Sinhue, el ataque fue un ajuste de cuentas entre grupos criminales y el Cártel Santa Rosa de Lima estuvo involucrado. Las víctimas fueron tres mujeres, tres hombres y un menor de edad.
El 10 de enero de 2024, diez personas fueron asesinadas en un ataque en el billar "El Jarras", en la colonia Magisteriales, municipio de Tarimoro. La agresión ocurrió alrededor de las 21:00 horas, cuando un grupo armado irrumpió en el establecimiento. En el lugar, fueron halladas cartulinas con mensajes firmados por el Cártel de Santa Rosa de Lima.
La violencia no cede
El inicio de 2024 es especialmente violento para Guanajuato, con más de 100 homicidios dolosos registrados antes de finalizar el primer mes del año. Jornadas como la del 10 de enero, con 10 asesinatos, y la del 25 de enero, con 14 muertes violentas, fueron algunas de las más violentas.