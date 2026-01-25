Oaxaca se convirtió este domingo en la primera entidad en realizar la consulta de revocación de mandato, con la cual las y los ciudadanos del estado pueden votar para decidir si el gobernador Salomón Jara continúa en el cargo o termina su mandato de forma anticipada.
Oaxaca realiza consulta de revocación de mandato; Jara pide quitar mínimo de participación
Mientras tanto, Jara se expresó a favor de eliminar el requisito del porcentaje mínimo de participación necesario para que la consulta sea vinculante, ya que, ahora, se establece en un 40% de los votantes, un porcentaje que consideró excesivo.
"Nosotros queríamos bajarla a menos, pero no podemos; tiene que haber una reforma de gran calado para bajarla y yo estoy en la idea de que ni siquiera debemos tener un porcentaje, si el pueblo decide que se vaya, que se vaya con 10% o con 15% (de participación).
“Si el pueblo decide que nos quedemos con el 15, con el 20 o con el 40, tiene que ser vinculatoria", dijo el gobernador tras acudir a votar este domingo.
El mandatario local sostuvo que está listo para el resultado y espera que la participación supere el 20% estimado por el Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO). Destacó que en la elección del Poder Judicial la participación alcanzó 16%
“En este ejercicio de revocación espero que se rebase el 20%, que haya un poco más todavía", dijo Jara.
El IEEPCO iniciará este mismo domingo el conteo de votos tras el cierre de casillas y se prevé tener los resultados alrededor de la medianoche.