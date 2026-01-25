Oaxaca realiza consulta de revocación de mandato; Jara pide quitar mínimo de participación

Mientras tanto, Jara se expresó a favor de eliminar el requisito del porcentaje mínimo de participación necesario para que la consulta sea vinculante, ya que, ahora, se establece en un 40% de los votantes, un porcentaje que consideró excesivo.

"Nosotros queríamos bajarla a menos, pero no podemos; tiene que haber una reforma de gran calado para bajarla y yo estoy en la idea de que ni siquiera debemos tener un porcentaje, si el pueblo decide que se vaya, que se vaya con 10% o con 15% (de participación).

“Si el pueblo decide que nos quedemos con el 15, con el 20 o con el 40, tiene que ser vinculatoria", dijo el gobernador tras acudir a votar este domingo.