Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

Autoridades encuentran con vida a la tiktokera “La Nicholette” después de cuatro días desaparecida

La Fiscalía de Sinaloa señaló que, por el momento, no se ofrecerían mayores detalles sobre las circunstancias de su regreso ni sobre lo ocurrido durante los días en que estuvo desaparecida.
sáb 24 enero 2026 09:06 PM
Nicole Pardo Molina
La creadora de contenido conocida como “La Nicholette” fue localizada con vida sin que la Fiscalía diera más detalles. (Foto: Fiscalía General de Sinaloa)

Nicole Pardo Molina, creadora de contenido de 20 años conocida como “La Nicholette”, fue localizada con vida y ya se encuentra en su domicilio, informó la Fiscalía General de Sinaloa, sin dar más detalles de cómo la encontraron.

“#FiscalíaSinaloa agradece la colaboración ciudadana, NICOLE PARDO MOLINA, ya fue localizada”, escribió la Fiscalía en una publicación en Instagram.

Publicidad

Pardo Molina fue reportada como desaparecida el pasado 20 de enero, luego de que se difundiera un video captado por las cámaras de su camioneta Cybertruck, en el que se observa el momento en que varios sujetos armados la obligan a subir a otro vehículo.

El 21 de enero fuerzas federales desplegaron un operativo de búsqueda, mientras que la Fiscalía General del Estado emitió una ficha de localización del Protocolo Alba. Un día después, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dijo que la fiscalía estaba trabajando para su localización.

"Estamos trabajando con la fiscalía, con la fiscalía del estado de Sinaloa nos notificó de manera inmediata. Hay seguimiento ya a los vehículos que participan y también vamos a informar de manera puntual hasta su recuperación", dijo durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Te puede interesar:

¿Qué hizo Ryan Wedding? Las razones por las que el FBI lo acusa de vínculos con el Cártel de Sinaloa
México

¿Qué hizo Ryan Wedding? Las razones por las que el FBI lo acusa de vínculos con el Cártel de Sinaloa

Este sábado, se dio a conocer que se localizó a la joven; sin embargo la Fiscalía señaló que no se ofrecerían mayores detalles, solo informó que la joven se encontraba fuera de peligro.

Publicidad

Tags

Sinaloa Violencia

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad