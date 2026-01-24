Autoridades encuentran con vida a la tiktokera “La Nicholette” después de cuatro días desaparecida

Pardo Molina fue reportada como desaparecida el pasado 20 de enero, luego de que se difundiera un video captado por las cámaras de su camioneta Cybertruck, en el que se observa el momento en que varios sujetos armados la obligan a subir a otro vehículo.

El 21 de enero fuerzas federales desplegaron un operativo de búsqueda, mientras que la Fiscalía General del Estado emitió una ficha de localización del Protocolo Alba. Un día después, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dijo que la fiscalía estaba trabajando para su localización.

"Estamos trabajando con la fiscalía, con la fiscalía del estado de Sinaloa nos notificó de manera inmediata. Hay seguimiento ya a los vehículos que participan y también vamos a informar de manera puntual hasta su recuperación", dijo durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Este sábado, se dio a conocer que se localizó a la joven; sin embargo la Fiscalía señaló que no se ofrecerían mayores detalles, solo informó que la joven se encontraba fuera de peligro.