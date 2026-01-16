Desaparición de académico de la Universidad Ibero genera movilización en Puebla

Su arresto por supuestas faltas administrativas fue poco transparente. El Sistema Universitario Jesuita señaló que no hay registro oficial de su detención o liberación. Además, las autoridades encontraron su maleta en los objetos perdidos del aeropuerto.

Ante estas irregularidades, la Universidad Iberoamericana convocó este viernes a una manifestación pacífica en Puebla, con bloqueos intermitentes en los dos sentidos del Bulevar del Niño Poblano.

Esto es lo que se sabe hasta ahora del caso, que ha regresado la atención hacia la desaparición forzada de personas.

Con más de 132,700 personas desaparecidas en México, este grave problema ha llamado la atención de la ONU. Pero el gobierno niega que el Estado siga siendo el responsable de las desapariciones y argumenta que los perpetradores son los grupos criminales.

Las irregularidades en la detención de Leonardo

Escobar Barrios es originario de Barranquilla, Colombia. Tiene 42 años y reside en México desde hace 10 años.

Llegó al aeropuerto de Monterrey en un vuelo procedente de Bogotá, Colombia, donde pasó las fiestas decembrinas. De ahí planeaba trasladarse a la Ciudad de México y posteriormente a Puebla. Pero el 6 de enero no se presentó a trabajar en la Universidad Iberoamericana.

Hacemos un llamado a las autoridades correspondientes a efectuar las investigaciones pertinentes para la localización de Leonardo Ariel Escobar Barrios. La IBERO Puebla se encuentra en coordinación permanente con la familia. Refrendamos el derecho de toda persona a ser buscada.

La institución difundió el 8 de enero la ficha de búsqueda de Leonardo, emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas de Nuevo León. Cinco días después, el Sistema Universitario Jesuita publicó un pronunciamiento donde denunció “las inconsistencias y la falta de claridad” en el caso.

El documento explica que Leonardo fue detenido el 31 de diciembre en el aeropuerto, pero no existe hasta el momento información oficial de este proceso.

“Hay indicios de la participación de autoridades federales, del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional, así como de la Policía Municipal de Apodaca. No obstante, no se cuenta con ningún reporte en el Registro Nacional de Detenciones en el que consten su detención o su liberación”, indica.