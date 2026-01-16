Publicidad

Estados

Desaparición de académico de la Universidad Ibero genera movilización en Puebla

El investigador dejó de comunicarse con su familia desde el 2 de enero. Previamente fue detenido por la Guardia Nacional en un proceso poco transparente.
vie 16 enero 2026 04:21 PM
Desaparición de Leonardo Ariel Escobar Barrios
Leonardo Ariel Escobar Barrios, colaborador de la Universidad Iberoamericana Puebla, despareció el pasado 2 de enero. (Foto: Tomada de la ficha de búsqueda)

Hace 14 días que la familia de Leonardo Ariel Escobar Barrios no sabe nada de su paradero. El académico de 42 años, miembro de la Universidad Iberoamericana Puebla, dejó de comunicarse con su pareja desde el pasado 2 de enero.

Lo último que se conoce es que días antes, el 31 de diciembre, fue detenido por la Guardia Nacional en el aeropuerto internacional de Monterrey, en el estado de Nuevo León.

Su arresto por supuestas faltas administrativas fue poco transparente. El Sistema Universitario Jesuita señaló que no hay registro oficial de su detención o liberación. Además, las autoridades encontraron su maleta en los objetos perdidos del aeropuerto.

Ante estas irregularidades, la Universidad Iberoamericana convocó este viernes a una manifestación pacífica en Puebla, con bloqueos intermitentes en los dos sentidos del Bulevar del Niño Poblano.

Con más de 132,700 personas desaparecidas en México, este grave problema ha llamado la atención de la ONU. Pero el gobierno niega que el Estado siga siendo el responsable de las desapariciones y argumenta que los perpetradores son los grupos criminales.

Las irregularidades en la detención de Leonardo

Escobar Barrios es originario de Barranquilla, Colombia. Tiene 42 años y reside en México desde hace 10 años.

Llegó al aeropuerto de Monterrey en un vuelo procedente de Bogotá, Colombia, donde pasó las fiestas decembrinas. De ahí planeaba trasladarse a la Ciudad de México y posteriormente a Puebla. Pero el 6 de enero no se presentó a trabajar en la Universidad Iberoamericana.

La institución difundió el 8 de enero la ficha de búsqueda de Leonardo, emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas de Nuevo León. Cinco días después, el Sistema Universitario Jesuita publicó un pronunciamiento donde denunció “las inconsistencias y la falta de claridad” en el caso.

El documento explica que Leonardo fue detenido el 31 de diciembre en el aeropuerto, pero no existe hasta el momento información oficial de este proceso.

“Hay indicios de la participación de autoridades federales, del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional, así como de la Policía Municipal de Apodaca. No obstante, no se cuenta con ningún reporte en el Registro Nacional de Detenciones en el que consten su detención o su liberación”, indica.

Desde entonces, el Sistema Universitario Jesuita demanda a las autoridades entregar información clara y verificable para conocer el paradero del académico.

Confirman arresto

Fue hasta este miércoles 14 de enero que el fiscal de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, confirmó ante medios de comunicación que Leonardo sí había sido detenido por la Guardia Nacional.

Aseguró que fue puesto a disposición de la policía municipal de Apodaca sin especificar de qué faltas administrativas se le acusaba.

Según el fiscal, Leonardo estuvo arrestado por 36 horas y fue liberado la mañana del 2 de enero, el último día que se comunicó con su familia. No hay registro oficial de esto.

El fiscal sostuvo que Leonardo regresó al aeropuerto con otra ropa. Pero no se sabe nada de su paradero desde hace dos semanas. Solo informaron que la maleta del académico fue encontrada en el aeropuerto y no había sido reclamada.

Además, las autoridades no han entregado los videos de las cámaras de seguridad donde se observe la detención ni aquellos que demuestren que Leonardo regresó al aeropuerto.

Ante las inconsistencias y el temor de que sea víctima de desaparición forzada, su familia y autoridades de la Ibero interpusieron un amparo por su posible detención, incomunicación y desaparición forzada.

Este viernes, el fiscal de Nuevo León dio nuevas declaraciones sobre el caso y afirmó que 100 elementos de seguridad realizan un operativo de búsqueda de Leonardo, que se llevará a cabo todo el fin de semana en Apodaca y Pesquería.

Durante la manifestación de este viernes, el rector de la Ibero Puebla, Alejandro Guevara, leyó un pronunciamiento para exigir la presentación inmediata y con vida del académico.

“Exhortamos a las autoridades a agotar todas las líneas de investigación evitando la estigmatización y la criminalización y reiteramos su obligación para realizar una búsqueda diligente, inmediata y sin obstáculos”, demandó.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro) también se unió a la exigencia de búsqueda del investigador y exigió acciones coordinadas y efectivas entre las autoridades locales y federales.

