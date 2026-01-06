Descuentos en Nezahualcóyotl

El presidente municipal, Adolfo Cerqueda Rebollo, dijo que los habitantes del municipio mexiquense podrán acceder a descuentos de hasta 38% en el pago de predial y agua; además, si deciden regularizarse en ambos trámites este 2026, se tendrá un descuento de hasta 100%.

Los descuentos quedan de la siguiente manera:

Pago de predial:

Enero: un descuento de 16%

Febrero: un descuento de 12%

Marzo: un descuento de 6%

Y un 34% de descuento del total a pagar para grupos vulnerables.

Pago de agua:

Enero: un descuento de 12%

Febrero: un descuento de 8%

Marzo: un descuento de 4%

Y un 38% de descuento del total a pagar para grupos vulnerables.

También ofrece 100% de descuento en recargas y multas en impuesto predial y derechos de agua potable.

“Además, recibirás un kit de artículos por ser un contribuyente cumplido”, destaca el municipio de Nezahualcóyotl en Facebook.

Para mayores informes, comunicarse al siguiente número telefónico: 55-57-16-90-70 extensión:1524

Descuentos en Ecatepec

La Dirección de Desarrollo Económico del municipio ofrece descuentos para los meses de enero, febrero y marzo de 2026.

“Si requieren su liquidación de pago de predial pueden acudir a las oficinas de recaudación de la Tesorería Municipal o con gusto podemos apoyarles en la Dirección de Desarrollo Económico para liquidaciones de pago de Unidades Económicas”, detalla la autoridad en Facebook.

Los descuentos quedan de la siguiente manera:

Pago de predial:

Enero: un descuento de 8% más 8% a contribuyentes cumplidos.

Febrero: un descuento de 6% más 6% a contribuyentes cumplidos.

Marzo: un descuento de 4% más 2% a contribuyentes cumplidos.

Y un 34% de descuento del total a pagar para grupos vulnerables.

Pago de agua:

Enero: un descuento de 8% más 4% a contribuyentes cumplidos.

Febrero: un descuento de 6% más 2% a contribuyentes cumplidos.

Marzo: un descuento de 4%

Y un 38% de descuento del total a pagar para grupos vulnerables.

Para mayor información, se pude comunicar al siguiente teléfono: 55-58-36-15-00

El gobierno de Chimalhuacán, a cargo de la la alcaldesa Xóchitl Flores Jiménez, informó que los descuentos en el pago del predio quedan de la siguiente manera:

Enero: un descuento de 8%

Febrero: un descuento de 6%

Marzo: un descuento de 4%

Descuentos por cumplimiento en el pago:

Enero: un descuento de 8%

Febrero: un descuento de 6%

Marzo: un descuento de 2%

Y un 34% de descuento del total a pagar para grupos vulnerables.

Este municipio detalla que se considera población vulnerable a pensionados y jubilados, menores de 18 años, personas con discapacidad, adultos mayores, viudas o viudos sin ingresos fijos, personas físicas cuya percepción diaria no rebase tres días de salario mínimo vigente y personas liberadas con motivo de amnistía estatal.

Ayuntamiento de La Paz

El ayuntamiento aprobó estímulos fiscales para los pagos de predial y agua. La alcaldesa Martha Guerrero Sánchez precisó que los contribuyentes que realicen el pago anual anticipado, recibirán una bonificación, los cuales quedan de la siguiente manera:

Enero: un descuento de 8%

Febrero: un descuento de 6%

Marzo: un descuento de 2%

Este municipio ofrece un estímulo adicional por puntual cumplimiento (últimos dos años) del 8%, en enero.

Los contribuyentes que estén se consideren en situación vulnerable, podrán recibir una bonificación de 34%.

“Vamos por la digitalización de los pagos, ¿qué vamos a lograr con todo esto?, evitar el ambiente de la corrupción descartando a intermediarios y, sobre todo, la simplificación administrativa, no más filas y desde su propia casa pueden realizar sus pagos de predio”, destacó la alcaldesa Martha Guerrero Sánchez.

Los horarios de atención son de las 09:00 a las 17:00 h en las oficinas de atención en la Tesorería Municipal ubicada en: General Luis Cerón S/N, Centro, C. P. 56400 Los Reyes Acaquilpan.

El pago en línea del impuesto predial se realiza en el portal del ayuntamiento ( www.losreyeslapaz.gob.mx ), en la sección “Pago en línea”.