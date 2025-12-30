Fiscalía retira cargo de terrorismo contra periodista Rafael León; juez le da arraigo domiciliario

Durante la audiencia de este martes, el juez determinó imponer la medida cautelar de arraigo domiciliario por un año para Rafael León, mientras se llevan a cabo las investigaciones.

“Al valorar los datos expuestos por esta Fiscalía y atendiendo lo dispuesto del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales dictó el auto de vinculación a proceso únicamente y exclusivamente por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y en contra las instituciones de seguridad pública”, dijo la fiscal estatal.

La funcionaria aseguró que en Veracruz se respeta la libertad de expresión y el ejercicio de la libertad de prensa.

Horas antes, Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, aseguró que no hay terrorismo en su entidad ni en alguna otra de México, a pesar de que el periodista Rafael León Segovia había sido acusado de ese delito.

“Yo no puedo opinar ahorita, hasta que pase el proceso de vinculación, y que opine la Fiscalía y el Poder Judicial (…) No, no hay terrorismo pero hay que revisar el Código Penal de Veracruz”, expresó la mandataria ante medios de comunicación.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló esta semana que nunca en México se había hecho una acusación por terrorismo.

La detención del periodista Rafael, imputado en primer momento por la Fiscalía General del Estado de Veracruz como presunto responsable de los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, fue condenada por la organización Artículo 19.

La mañana del miércoles 24 de diciembre, el periodista conocido como Latifa León, dedicado a la cobertura de temas de seguridad en la entidad, fue detenido durante un operativo en el que participaron agentes de la Policía Ministerial y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).