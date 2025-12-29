Publicidad

México

Sheinbaum pide a Fiscalía de Veracruz aclarar acusación de terrorismo contra periodista

Rafael León Segovia fue detenido por los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.
lun 29 diciembre 2025 10:28 AM
Artículo 19 condenó la criminalización que enfrenta el periodista mediante el uso del sistema penal en el estado de Veracruz. (Foto: Facebook Rafael León Segovia)

Ante la detención del periodista Rafael León Segovia por ser presunto responsable del delito de terrorismo, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la Fiscalía de Veracruz debe explicar la acusación.

“No sé por que la Fiscalía de Veracruz usa el delito de terrorismo y en su caso tendría que explicarlo al Fiscalía de Veracruz, porque no ha habido una acusación por terrorismo en México, nunca”, señaló en conferencia.

La mandataria pidió a la Fiscalía estatal, encabezada por Lisbeth Jiménez Aguirre, que explique si Rafael León Segovia, quien dedica su cobertura a los temas de seguridad en el estado, cometió un delito “real y probado”.

Además, enfatizó que el delito por el que investiguen a Latifa León, como es conocido el periodista, no debe estar relacionado con su labor profesional.

También comentó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ya estuvo en contacto con la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, quien dijo que también están a la espera de las aclaraciones de la Fiscalía del estado.

El pasado miércoles 24 de diciembre, el periodista fue detenido por los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública durante un operativo en el que participaron agentes de la Policía Ministerial y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Latifa León ha documentado varios hechos relacionados con violencia, crimen organizado y operativos de fuerzas de seguridad, información que difundía principalmente a través de plataformas digitales y redes sociales.

Ante esta detención, organizaciones como Artículo 19 la condenaron al considerar que criminalizaron a Rafael León Segovia por su labor periodística.

“El uso del sistema penal como represalia por la labor que desarrollan las personas periodistas es un abuso y no tiene cabida en una democracia”, expresó Artículo 19 en un comunicado.

