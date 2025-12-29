Detienen a otro presunto implicado en el asesinato de Carlos Manzo

Con este detenido sumarían once personas aprehendidas por el homicidio del exedil Carlos Manzo, fundador del Movimiento del Sombrero. Entre los detenidos está Jorge Armando, alias “El Licenciado”, presunto autor intelectual del asesinato, a quien se le imputó por homicidio calificado.

También se encuentra Jaciel Antonio Herrera Torres, "El Pelón", identificado como reclutador de jóvenes para el crimen organizado que habría instruido a jóvenes que participaron en la agresión a Manzo.

Además están detenidos siete escoltas del alcalde asesinado a quienes se les acusa de homicidio calificado bajo la modalidad de comisión por omisión debido a que no evitaron el ataque.

Las otras dos personas fueron detenidas después del ataque, uno de ellos, Víctor Manuel Ubaldo Vidales, señalado como el asesino del alcalde Carlos Manzo, recibió el disparo que lo mató cuando ya estaba detenido.

“No quitaremos el dedo del renglón”

La alcaldesa aseguró que el próximo año seguirá exigiendo justicia por el asesinato de su esposo.

"Ha sido una situación fatal, no hemos quitado el dedo del renglón y no lo quitaremos hasta seguir exigiendo justicia por la muerte de nuestro presidente Carlos. ¿Qué viene para 2026? muchos retos, muchas encomiendas que él ya nos había dejado y que vamos a seguir bajo el lineamiento que él nos venía marcando".

Con la ausencia del alcalde, La Sombreriza –como también se le conoce– es encabezada precicamente Grecia Quiroz. Sus integrantes, lejos de dejar desaparecer al movimiento, buscan buscan fortalecer la agrupación siguiendo los sueños de su exlíder político.

"La Sombreriza" surgió en Michoacán en 2017, impulsada por Carlos Manzo, quien después de pertencer al PRI y a Morena, partido con el que compitió para ser diputado federal en 2021, decidió dejar a la fuerza política tres años después, por lo que impulsó su movimiento y exigió a quienes se sumaban que no debían relacionarse con el narcotráfico ni hacer nada ilegal.