FGR presentará testigos en audiencia de Duarte; busca evitar que deje la prisión

La defensa del exmandatario priista pide que su cliente obtenga el beneficio de libertad anticipada debido a que ya cumplió con el 95% de la sentencia.

Fue detenido en 2017 en Guatemala y en 2018 se le dictó sentencia tras declararse culpable. La condena se cumpliría en abril de 2026.

Tres de los testigos que presentará la autorida son de la Fiscalía General de Veracruz, quienes no pudieron asistir la semana pasada a la audiencia.

La defensa de Duarte ya presentó otros testigos con los que buscó acreditar que el exgobernador cumplió con la mayor parte de la sentencia, tiene buen comportamiento y se integró a un plan de actividades de reinserción social.

La audiencia de este miércoles será presidida por la jueza Angela Zamorano Herrera en el Centro de Justicia Penal Federal (CJPF) del Reclusorio Norte.

Respecto a la posibilidad de que Duarte obtenga la libertad anticipada, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que ya fue informada por el gabinete de seguridad.

"Me mandaron una nota de que él tiene, que está por cumplir su sentencia. Eso es lo que me informaron y no tengo conocimiento si tiene algún otro proceso abierto o no. Pero lo que me informan es que está por cumplir su condena, que fue hace tiempo, más allá de la sanción moral y ética que tenga la sociedad", dijo el pasado 12 de noviembre.