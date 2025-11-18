''Andaban de parranda'', dice hermano de AMLO sobre desaparecidos en Tabasco

"Muchas veces desaparece una persona y los familiares van a la fiscalía, y pues ponen la denuncia y bueno, y ahí se queda. Muchas veces estas personas es que se van, algunas que hasta se van aquí fuera del estado, a veces regresan a sus casas y no dan a la fiscalía el aviso de que la persona ya llegó, porque muchas veces ahora sí que como dice la canción 'andaban de parranda'", dijo López Obrador.

El secretario de Gobierno dijo que en lo que va de la administración de Javier May Rodríguez se han hallado 215 personas.

"Los familiares, aunque no se regrese al ser querido con vida, aunque se regrese como se regrese, se sienten muy agradecidos ya tener los restos para eh, pues llevarlos a una cristiana sepultura", dijo el hermano del exmandatario.

Hasta este 18 de noviembre, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas tiene 2 mil 46 personas reportadas como desaparecidas en Tabasco.

A principios de este año, fosas fueron localizadas en Macuspana, municipio en el que nacieron los López Obrador.

"La Barredora", fracción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es objeto de persecución judicial por parte del gobierno de Tabasco y federal.

Hernán Bermúdez Requena, el Comandante “H”, líder de esa organización y exsecretario de Seguridad estatal, fue aprehendido mientras que autoridades buscan a otras cabecillas de la organización.

La violencia provocada por ''La Barredora'' ha causado el aumento en los homicidios, desapariciones y extorsiones en Tabasco en los últimos años.