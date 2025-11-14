Sectur habilita dos accesos en zona hotelera de Tulum y dos en Parque del Jaguar

Hasta hace unas semanas, Tulum enfrentaba una situación complicada pues pasó de ser uno de los principales destinos para turistas a estar casi vacías sus calles y hoteles. En redes sociales se difundieron imágenes con playas casi vacías, negocios que cerraron sus puertas, y turistas que denunciaban abusos y costos altos en varios productos.

Para atender la situación, el gobierno federal instaló el pasado 13 de octubre una mesa en la que se acordó la apertura de los accesos públicos a la playa.

La secretaria de Turismo explicó que por primera vez se acordó establecer dos accesos a la zona hotelera mediante los que se pueden visitra de las playas más bonitas de Tulum.

"De forma histórica se han apertura nuevos accesos públicos en la zona hotelera que Tulum. La primera está en el kilómetro 4.5 Playa Conchita y en el kilómetro 5.5 que le llamamos acceso de Playa El Pueblo. Son accesos que dan a las mejores playas", expuso.