Sectur habilita dos accesos en zona hotelera de Tulum y dos en Parque del Jaguar

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, informó que se aperturaron dos accesos a cuatro playas de Tulum a través del Parque del "Jaguar," y por primera vez dos que permiten acceder a la zona hotelera del destino turístico que hoy está al 75% de ocupación.
"Habilitamos los dos accesos principales del Parque del 'Jaguar' que es el tradicional, que tanto lo había pedido el destino, y el acceso sur y por ahí podemos entrar todos los visitantes nacionales y extranjeros, residentes de Quintana Roo, los 365 días", anunció este viernes en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum.