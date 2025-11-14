Publicidad

Estados

Sectur habilita dos accesos en zona hotelera de Tulum y dos en Parque del Jaguar

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, informó que por el Parque del Jaguar, se puede acceder a cuatro playas y por primera vez se abrieron accesos a la zona hotelera.
vie 14 noviembre 2025 08:41 AM
Tulum
En la conferencia matutina de este viernes se anunció la apertura de las playas en Tulum para extranjeros, nacionales y residentes de Quintana Roo. (Foto: Elizabeth Ruiz/Cuartoscuro.)

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, informó que se aperturaron dos accesos a cuatro playas de Tulum a través del Parque del "Jaguar," y por primera vez dos que permiten acceder a la zona hotelera del destino turístico que hoy está al 75% de ocupación.

"Habilitamos los dos accesos principales del Parque del 'Jaguar' que es el tradicional, que tanto lo había pedido el destino, y el acceso sur y por ahí podemos entrar todos los visitantes nacionales y extranjeros, residentes de Quintana Roo, los 365 días", anunció este viernes en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Hasta hace unas semanas, Tulum enfrentaba una situación complicada pues pasó de ser uno de los principales destinos para turistas a estar casi vacías sus calles y hoteles. En redes sociales se difundieron imágenes con playas casi vacías, negocios que cerraron sus puertas, y turistas que denunciaban abusos y costos altos en varios productos.

Para atender la situación, el gobierno federal instaló el pasado 13 de octubre una mesa en la que se acordó la apertura de los accesos públicos a la playa.

La secretaria de Turismo explicó que por primera vez se acordó establecer dos accesos a la zona hotelera mediante los que se pueden visitra de las playas más bonitas de Tulum.

"De forma histórica se han apertura nuevos accesos públicos en la zona hotelera que Tulum. La primera está en el kilómetro 4.5 Playa Conchita y en el kilómetro 5.5 que le llamamos acceso de Playa El Pueblo. Son accesos que dan a las mejores playas", expuso.

Tulum con 75% de ocupación

La secretaria informó que Tulum presenta una ocupación de 75% y destacó que durante octubre recibió casi 10% más de visitantes respecto al año previo.

Este gran destino recibió hasta el mes de octubre más de un millón 348,901 turistas. Importantes decirles que fue de un 9.4% más que el mismo periodo que el que el año 2024 y la ocupación hoy en Tulum es de un 75.8% porque hay que recordar que ya inició la temporada alta todos los destinos", detalló.

Actualmente 11 aerolíneas operan en Tulum, mediante las que más de un millón de turistas llegaron entre enero y octubre.

