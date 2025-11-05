Playas de Tulum serán 100% gratuitas: Gobierno asegura que nadie pagará por entrar

Se habilitaron nuevos accesos públicos, incluyendo el Parque del Jaguar y dos puntos en la zona hotelera, conocidos como “Conchitas” y “Del Pueblo” (kilómetros 4.5 y 5.5). Estos espacios buscan garantizar el libre ingreso de residentes y visitantes y ofrecer alternativas de acceso dentro del Área Natural Protegida.

“Asimismo, se reiteró que ningún visitante deberá pagar por ingresar a las playas en ningún momento del año”, se lee en el comunicado .

Primeros acuerdos de la mesa de trabajo

Según la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, los accesos forman parte de los primeros acuerdos de la Mesa de Coordinación de Acciones Estratégicas para Tulum.

Se aplicará un esquema de tarifas unificadas para quienes visiten el Parque del Jaguar y la Zona Arqueológica, con precios diferenciados para nacionales y extranjeros.

Los domingos, el ingreso mantiene tarifas simbólicas, y los residentes de Tulum continúan teniendo acceso libre durante todo el año.

La crisis turística de Tulum

Estas medidas llegan en un momento de menor afluencia turística en Tulum. En la última semana de septiembre, se registraron solo 24 vuelos internacionales y 38 nacionales, mientras que la ocupación hotelera fue del 49.2%.

Entre los factores que afectan la llegada de visitantes se encuentran la sobreoferta de hospedaje, los costos de alojamiento y alimentos, la presencia de sargazo y la temporada baja.

Además, se han registrado cobros irregulares para acceder a las playas, a pesar de que la Constitución establece que las playas son de libre acceso para todos los mexicanos y no pueden ser privatizadas.

Los nuevos accesos públicos buscan facilitar la visita a las playas y áreas protegidas del municipio, al tiempo que se respetan las normas del Parque del Jaguar y la Zona Arqueológica, ofreciendo información clara sobre tarifas y horarios para quienes planean su visita.