¡A sacar la cobija del tigre! Alertan de bajas temperaturas y hasta caída de nieve

En cuando a la masa de aire ártico asociada al frente, se prevé un marcado descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de México; así como la probabilidad de caída de nieve/aguanieve en Sierras de Chihuahua y Durango y en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

A esto se suma un evento de “Norte” de 60 a 80 km/h con rachas de 90 a 110 km/h en costas de Tamaulipas, Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec; oleaje de 3 a 5 metros de altura en costas de Tamaulipas y Veracruz; de 2 a 4 metros de altura en el golfo de Tehuantepec.

⚠️ Recuerda que mañana ingresará el #FrenteFrío 25 con su masa de aire ártica a nuestro país. Generará #CondicionesMeteorológicasAdversas en el transcurso de la semana, entre ellas descenso de #Temperatura en la mayor parte del país. En los mapas encuentras más información pic.twitter.com/aA6pZZTztU — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 28, 2025

Un fin de año helado

En un pronóstico especial, se informó que este lunes habrá efectos adversos por este frente frío. Se informó que habrá lluvias intensas en Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Chiapas, Tabasco y Oaxaca.

Y habrá un descenso de temparaturas prácticamente para todo el país. Para Chihuahua, Durango y Baja California entre los 5 y 10 grados bajo cero.

⚠️ Aviso especial por #CondicionesMeteorológicasAdversas que generará el #FrenteFrío número 25 y su masa de aire ártico este fin de año en #México. Habrá #Lluvias, #EventoDeNorte y sobre todo, descenso de #Temperatura en la mayor parte del país pic.twitter.com/I8Vu8nwBUE — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 27, 2025

El escenario frío se prevé para los siguientes días. Para la madrugada del martes, se pronostican temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas en las zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

En Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Tlaxcala y Puebla se registrarán mínimas de entre -5 y 0 °C. mientras que en la Ciudad de México las temperaturas serán de 0 a 5 °C en sus zonas altas.