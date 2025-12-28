Publicidad

¡A sacar la cobija del tigre! Alertan de bajas temperaturas y hasta caída de nieve

México recibirá el 2026 con la llegada del frente frío 25 que –impulsado por una masa de aire ártico– provocará descenso de temperatura, lluvias intensas y nevadas en diversas regiones del país.
dom 28 diciembre 2025 07:00 PM
Alertan de bajas temperaturas en prácticamente todo el país para recibir el 2026. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro)

Durante la tarde-noche de este domingo, el frente frío 25, impulsado por una masa de aire ártico, e ingresará a la frontera norte y noreste de México, que en combinación con otros fenómenos climatológicos propiciará un marcado descenso de las temperaturas, vientos fuertes a muy fuertes, lluvias y chubascos, así como la posible caída de nieve o aguanieve en el norte de Chihuahua, de acuerdo con el Sistema Metereológico Nacional.

El pronóstico advierte que el frente frío se desplazará sobre el litoral del golfo de México, y en interacción con un río atmosférico y una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, originará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del país, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

En cuando a la masa de aire ártico asociada al frente, se prevé un marcado descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de México; así como la probabilidad de caída de nieve/aguanieve en Sierras de Chihuahua y Durango y en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

A esto se suma un evento de “Norte” de 60 a 80 km/h con rachas de 90 a 110 km/h en costas de Tamaulipas, Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec; oleaje de 3 a 5 metros de altura en costas de Tamaulipas y Veracruz; de 2 a 4 metros de altura en el golfo de Tehuantepec.

Un fin de año helado

En un pronóstico especial, se informó que este lunes habrá efectos adversos por este frente frío. Se informó que habrá lluvias intensas en Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Chiapas, Tabasco y Oaxaca.

Y habrá un descenso de temparaturas prácticamente para todo el país. Para Chihuahua, Durango y Baja California entre los 5 y 10 grados bajo cero.

El escenario frío se prevé para los siguientes días. Para la madrugada del martes, se pronostican temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas en las zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

En Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Tlaxcala y Puebla se registrarán mínimas de entre -5 y 0 °C. mientras que en la Ciudad de México las temperaturas serán de 0 a 5 °C en sus zonas altas.

