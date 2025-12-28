¡A sacar la cobija del tigre! Alertan de bajas temperaturas y hasta caída de nieve

Durante la tarde-noche de este domingo, el frente frío 25, impulsado por una masa de aire ártico, e ingresará a la frontera norte y noreste de México, que en combinación con otros fenómenos climatológicos propiciará un marcado descenso de las temperaturas, vientos fuertes a muy fuertes, lluvias y chubascos, así como la posible caída de nieve o aguanieve en el norte de Chihuahua, de acuerdo con el Sistema Metereológico Nacional.
El pronóstico advierte que el frente frío se desplazará sobre el litoral del golfo de México, y en interacción con un río atmosférico y una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, originará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del país, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.