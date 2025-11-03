Publicidad

Estados

Ciudadanos marchan en varios puntos del país contra la violencia

En Ciudad de México, Morelia y Uruapan, manifestantes exigen a autoridades poner un freno a la violencia.
lun 03 noviembre 2025 04:01 PM
Policía Reprime Marcha Morelia
Ciudadanos indignados marchan en Morelia, Michoacán, tras el homicidio del alcalde de Uruapan. (Foto: Cuartoscuro/Asaid Castro)

Manifestaciones en contra de la violencia se registraron este lunes en varios puntos del país, mientras que autoridades federales insisten en que los crímenes de alto impacto han descendido en lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo.

En la Ciudad de México, cientos de manifestantes de reunieron en el Zócalo para conmemorar el ''Día de Muertas'', establecido por activistas para protestar en contra de los feminicidios y las desapariciones de mujeres en territorio mexicano.

La manifestación avanzó por avenida Juárez, rumbo a Reforma, y concluyó en la Glorieta de las Mujeres que Luchan. Autoridades desplegaron un operativo vial para ayudar a los ciudadanos que circulan por la zona.

Al mismo tiempo en la capital, transportistas del Estado de México marcharon hacia el Zócalo para exigir más seguridad y por la desaparición de uno de sus compañeros en Jilotepec.

En la manifestación participaron transportistas de Atlacomulco, Lerma, Santiago Tianguistenco, Valle de Bravo, Toluca, Naucalpan, Cuautitlán, Coyotepec, Tepotzotlán, entre otros.

En Michoacán, miles de estudiantes de la Universidad Lázaro Cárdenas marcharon también hoy en Uruapan para exigir justicia y paz después del homicidio del alcalde Carlos Manzo.

Universitarios también se reunieron en las principales calles de Morelia por el mismo caso. Su marcha concluirá en el Palacio de Gobierno, donde ayer otros manifestantes irrumpieron.

El homicidio de Manzo

La presidenta Claudia Sheinbaum prometió justicia por el asesinato a sangre fría del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, un crítico acérrimo del crimen organizado que había exigido al gobierno mayor protección para él y otros ciudadanos.

Manzo, de 40 años, fue asesinado a tiros el sábado mientras asistía a un festival de velas en una celebración del Día de Muertos en el centro de Uruapan, en el estado de Michoacán, al oeste del país, azotado por la violencia.

Dos sospechosos fueron arrestados y un tercero falleció, informó el sábado la Secretaría de Seguridad Pública de México.

Manzo, uno de los pocos políticos independientes electos en México, era alcalde de Uruapan desde septiembre del año pasado.

Desde que asumió el cargo, Manzo, a quien se veía frecuentemente con un chaleco antibalas, había pedido al gobierno federal que intensificara la lucha contra el crimen organizado, al tiempo que expresaba temor por su propia seguridad.

