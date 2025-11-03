Sinaloa: Agentes federales abaten a 13 civiles armados en Guasave

Los agresores se ocultaron bajo un puente para sorprender a los agentes, quienes respondieron al fuego.

''La respuesta inmediata permitió lo siguiente: 13 agresores perdieron la vida; cuatro más fueron detenidos, nueve personas liberadas que se encontraban secuestradas; siete vehículos asegurados, además de armas largas y equipo táctico asegurado'', dijo Harfuch.

Siendo aprox. 12:45 hrs, en patrullajes en La Brecha, Guasave, Sinaloa, personal operativo del @GabSeguridadMX fue agredido por un grupo armado oculto bajo un puente. La respuesta inmediata permitió lo siguiente:

• 13 agresores perdieron la vida

• 4 detenidos

• 9 personas… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 4, 2025

El funcionario informó que todo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Junto a Culiacán y Mazatlán, Guasave es uno de los municipios más importantes de Sinaloa.

Desde el 9 de septiembre de 2024, la violencia no da tregua en el estado gobernado por Rubén Rocha.

De día o de noche, la cuna del Cártel de Sinaloa registra homicidios, robo de automóviles, balaceras y enfrentamientos como parte de la disputa que sostienen “Los Chapitos” y “Los Mayitos”.

La ola de violencia inició seis semanas después de la detención del capo Ismael “El Mayo” Zambada, registrada el 25 de julio de 2024 en Estados Unidos.

Desde entonces, los asesinatos y robos de autos se incrementaron más de 200%, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

-Información en desarrollo.