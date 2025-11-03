Bloqueos en CDMX y Edomex hoy 3 de noviembre: Autotransportistas marchan al Zócalo

"Ante la ola de inseguridad, extorsiones y secuestros que afectan a transportistas y mexiquenses, anunciamos una #MEGAMARCHA rumbo al Zócalo Capitalino, este lunes 3 de noviembre, partiendo desde distintos municipios", advierten en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Los municipios afectados son:

-Jilotepec

-Atlacomulco

-Toluca

-Lerma

-Santiago Tianguistenco

-Valle de Bravo

-Naucalpan

-Cuautitlán Izcalli

-Coyotepec

-Tepotzotlán

Los contingentes que saldrán desde esos puntos de partida pretenden llegar al zócalo de la Ciudad de México.

¿Por qué protestan?

El gremio asegura que Fernando Galindo Salvador tiene más de 72 horas de desaparecido luego de que fuera supuestamente secuestrado por la delincuencia organizada que mantiene la exigencia de cuotas en el municipio de Jilotepec.

"La manifestación es debido a que la seguridad en e Estado de México ha sido rebasada", afirma la organización.

¿Calles afectadas en CDMX?

El gobierno de la CDMX solo mantiene la advertencia de la marcha y no descarta el cierre de vialidades. Prevé afectaciones en las alcaldías Gustavo A. Madero, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo a diferentes horas del día

Marchas en CDMX

1. Colectivo "Voces de la ausencia, familias víctimas de feminicidio y desaparición"

Cuauhtémoc Hora: 10:00

Lugar: Zócalo Capitalino

Destino: Monumento a Cuauhtémoc Av. Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes Sur, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc

Demanda: “Marcha de Día de Muertas”, en memoria de mujeres víctimas de violencia de género y feminicidio, así como para exigir justicia y reparación a las victimas indirectas de dichos delitos Observaciones: No se descarta se sumen en apoyo colectivos feministas.

2. Sindicato Mexicano de Electricistas

Cuauhtémoc

Hora: 10:00

Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc Demanda: Mitin en contra de la Política de Privatizaciones concertadas en el régimen de soberanía concesionada al 5446%, anunciada por la Secretaría de Energía Aforo: 500

