Se registran múltiples bloqueos en carreteras; México–Querétaro colapsa en varios puntos

Las autoridades de Capufe y la Guardia Nacional recomiendan evitar la zona y consultar vías alternas antes de viajar.
lun 03 noviembre 2025 01:35 PM
Bloqueos carreteros hoy, 3 de noviembre: siguen las manifestaciones en la México-Querétaro y otras autopistas
Agricultores bloquean este lunes autopistas de distintas regiones del país para exigir mayores apoyos al campo.
Este lunes 3 de noviembre se registran varios bloqueos en autopistas de distintas regiones del país, encabezados principalmente por agricultores que exigen mayores apoyos al campo y una regulación más justa en el precio del maíz y el sorgo.

A través de redes sociales, la noche del domingo, los inconformes anunciaron que tomarían diversas casetas de cobro para presionar al Gobierno y exigir el cumplimiento de sus demandas.

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales (Capufe), el punto más afectado es la autopista México–Querétaro. Te contamos qué bloqueos se mantienen activos la tarde de este lunes:

Afectaciones en la México–Querétaro

La autopista México–Querétaro presenta este lunes múltiples puntos con cierres y circulación intermitente debido a la presencia de manifestantes, lo que ha generado importantes afectaciones al tránsito en ambos sentidos.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional y Capufe, hay cierres totales o parciales en los kilómetros 43, 55, 56, 82, 83 y 84, además de presencia de inconformes en la Plaza de Cobro Tepotzotlán.

En el kilómetro 84, dirección a la Ciudad de México, se mantiene un cierre adicional por un choque múltiple entre tractocamiones y vehículos particulares, lo que agrava las demoras. En varios tramos, la circulación es intermitente, y las autoridades recomiendan evitar la zona o utilizar rutas alternas hacia el norte del Valle de México y el Bajío.

Otros bloqueos en el país

Las movilizaciones de agricultores también afectan carreteras en Tabasco, Puebla, Michoacán, Hidalgo y Veracruz.

En Tabasco, la circulación permanece cerrada en el kilómetro 47+500 de la vía Villahermosa–Francisco Escárcega. En Puebla, hay cierre total en el kilómetro 39+620 de la Cuacnopalan–Oaxaca, cerca de la caseta Tehuacán.

En Michoacán, la autopista Uruapan–Lázaro Cárdenas está bloqueada a la altura del kilómetro 132+500, en la caseta Santa Casilda.

En Hidalgo, se reportan cierres intermitentes en el kilómetro 109+200 de la carretera Entronque Colonia–Ciudad Valles.

Finalmente, en Veracruz, la carretera Alazán–Canoas registra cierre total en el kilómetro 120+500 por presencia de manifestantes.

¿Qué exigen los campesinos?

Los bloqueos son encabezados por productores agrícolas que exigen al Gobierno federal mejorar los precios de garantía del maíz y el sorgo, con la petición de establecerlos en 7,200 pesos por tonelada de maíz y 6,000 pesos por tonelada de sorgo.

Bajo el lema “Sembramos vida, cosechamos esperanza”, los manifestantes acusan falta de atención a sus demandas y denuncian una crisis en el campo mexicano derivada del aumento de costos de producción y la caída de precios.

En sus mensajes, advierten que su movilización busca “pegarle a la ingobernabilidad del Gobierno federal” como medida de presión para obtener respuesta inmediata.

