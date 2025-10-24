Muere niña por picadura de alacrán en Hermosillo, Sonora; IMSS admite que hospital no tenía el antídoto

La titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Sonora, Angélica Mariel Martínez López, confirmó y lamentó la muerte de una menor de edad por la picadura de un alacrán en Hermosillo.
La menor de edad fue picada por este artrópodo mientras estaba en el Jardín de Niños, y fue trasladada al Hospital de Ginecopediatría (HGP) del municipio. A pesar de recibir atención urgente, falleció.
Las picaduras de alacrán son un caso relevante de salud pública, ya que hasta el momento, se han contabilizado 237,168 incidentes de intoxicación.
La doctora Angélica Mariel Martínez López declaró que a las 12:23 horas del 20 de octubre, el Hospital de Ginecopediatría de Hermosillo recibió a una niña de 5 años que había sido picada por un alacrán en su escuela, de acuerdo con la directora del Jardín de Niños.
Inmediatamente, a las 12:25 horas, la menor fue ingresada al Área de Choque para su canalización y posterior intubación. A las 13:08, le fue administrado dos viales de suero antialacrán, pero la niña sufrió un paro cardiorrespiratorio en dos ocasiones sin que pudiera ser revertido.
Posteriormente, a las 13:35 horas, se declaró su fallecimiento.
El IMSS reconoció que cuando llegó la paciente, la institución no contaba con el suero antialacrán, debido a que los que tenían habían sido administrados en otros días.
El Hospital Infantil de Sonora proporcionó los sueros lo más pronto posible para la atención de la menor, quien falleció en el segundo paro cardiorrespiratorio.
Actualmente, Sonora tienen 707 viales de suero antialacrán, y la titular del IMSS afirmó que se reforzarán en todas las unidades, además de iniciar una investigación correspondiente.
Más de 237,00 personas intoxicadas por picaduras de alacrán en México
De acuerdo con el boletín epidemiológico, de la Dirección General de Epidemiología, se han contabilizado 237,168 intoxicaciones por picadura de alacrán en todo México en lo que va del año.
El boletín contempla hasta el 11 de octubre de 2025, y en la última semana reportada se contabilizaron 5,265 casos. La cifra de 2025 se acerca considerablemente al número total de 2024, que fueron 250,233.
Guanajuato es el estado con más casos de intoxicación por picadura de alacrán, con 46,972 reportes, seguido por Jalisco, con 37,675.
Las siguientes entidades que encabezan los casos son:
México alberga la mayor biodiversidad de especies de alacranes o escorpiones en todo el mundo, con un total de 289, de los cuales algunos son los más venenosos, como Chaeri- lidade, Ischnuridae, Luridae, Bothriuridae, Scorpionidae.
De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología, 22 especies son de importancia médica, y habitan en varios estados de la república, como el Estado de México, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Colima, Durango, Guanajuato, Zacatecas, Sonora, Chiapas, Oaxaca, Morelos y más.