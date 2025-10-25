Familiares y amigos marchan en Mazatlán por la desaparición de Carlos Emilio

Durante la manifestación, Brenda Valenzuela Gil, madre de Carlos Emilio tomó la palabra y entre lágrimas denunció que, hasta el momento, no ha recibido respuestas ni avances sobre el paradero de su hijo, por lo que pidió a las autoridades no olvidar su caso ni el de los demás jóvenes desaparecidos en el puerto.

Valenzuela agregó que la marcha pacífica a la que convocó no solo busca la verdad y justicia para su hijo, sino también para todas las personas desaparecidas en el estado.

“La verdad y la justicia no son favores, son derechos; y los derechos no se negocian, los derechos se exigen. Hoy encabezamos esta marcha, madres buscadoras con un movimiento —el más poderoso—, con un amor que no se rinde”, dijo la madre de Carlos Emilio.

La desaparición de Carlos Emilio ha causado gran indignación social, pues el joven que viajó a Mazatlán para pasar el fin de semana, desapareció en un bar propiedad del exsecretario de Economía de Sinaloa, Ricardo “Pity” Velarde Cárdenas.