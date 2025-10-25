Publicidad

Estados

Familiares y amigos marchan en Mazatlán por la desaparición de Carlos Emilio

Familiares y amigos de Carlos Emilio marcharon en Mazatlán para exigir justicia y su localización, tras desaparecer en el bar Terraza Valentinos; piden atención a todos los casos de desaparecidos.
sáb 25 octubre 2025 02:24 PM
marcha mazatlán carlos emilio
La familia de Carlos Emilio mantiene la búsqueda y preparó para este sábado a las 11:00 horas una movilización en Mazatlán para exigir su localización.
 (Foto: Facebook/ @ReporterosenlaRua)

Familiares, amigos y ciudadanos marcharon este sábado en Mazatlán, Sinaloa, para exigir justicia y la localización de Carlos Emilio Galván Valenzuela, joven originario de Guadalupe Victoria, Durango, de 21 años, quien fue visto por última vez el pasado 5 de octubre en el bar Terraza Valentinos, ubicado en la zona turística del puerto.

La manifestación partió desde la Avenida Insurgentes y concluyó en las Letras de Valentinos, donde los participantes exigieron a las autoridades acelerar las investigaciones y esclarecer el caso.

Durante la manifestación, Brenda Valenzuela Gil, madre de Carlos Emilio tomó la palabra y entre lágrimas denunció que, hasta el momento, no ha recibido respuestas ni avances sobre el paradero de su hijo, por lo que pidió a las autoridades no olvidar su caso ni el de los demás jóvenes desaparecidos en el puerto.

Valenzuela agregó que la marcha pacífica a la que convocó no solo busca la verdad y justicia para su hijo, sino también para todas las personas desaparecidas en el estado.

“La verdad y la justicia no son favores, son derechos; y los derechos no se negocian, los derechos se exigen. Hoy encabezamos esta marcha, madres buscadoras con un movimiento —el más poderoso—, con un amor que no se rinde”, dijo la madre de Carlos Emilio.

La desaparición de Carlos Emilio ha causado gran indignación social, pues el joven que viajó a Mazatlán para pasar el fin de semana, desapareció en un bar propiedad del exsecretario de Economía de Sinaloa, Ricardo “Pity” Velarde Cárdenas.

Al denunciarse el caso, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una carpeta de investigación por desaparición forzada y realizó cateos en el bar donde ocurrieron los hechos.

En tanto que este jueves, Velarde Cárdenas presentó su renuncia a su cargo lo que generó cuestionamientos sobre un posible conflicto de interés en el caso.

El gobernador Rubén Rocha Moya confirmó la dimisión y aseguró que la decisión busca evitar cualquier interferencia en las investigaciones.

La desaparición de Carlos Emilio ha encendido nuevamente las alarmas sobre la inseguridad en zonas turísticas del estado.

Organizaciones civiles y colectivos de búsqueda que se unieron a la marcha demandaron además que se refuercen los protocolos de actuación en casos de desaparición y que se garantice la seguridad en los establecimientos nocturnos de Mazatlán.

