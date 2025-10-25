Familiares y amigos marchan en Mazatlán por la desaparición de Carlos Emilio

Familiares, amigos y ciudadanos marcharon este sábado en Mazatlán, Sinaloa, para exigir justicia y la localización de Carlos Emilio Galván Valenzuela, joven originario de Guadalupe Victoria, Durango, de 21 años, quien fue visto por última vez el pasado 5 de octubre en el bar Terraza Valentinos, ubicado en la zona turística del puerto.
La manifestación partió desde la Avenida Insurgentes y concluyó en las Letras de Valentinos, donde los participantes exigieron a las autoridades acelerar las investigaciones y esclarecer el caso.