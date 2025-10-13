Detienen a dos presuntos implicados en desaparición de Kimberly Moya, estudiante del CCH

En un comunicado, la FGJEM detalló que derivado de las diligencias se encontró que el 2 de octubre la menor de edad caminó sobre la calle Filomeno Mata, esquina con calle Diagonal Minas,en la colonia San Rafael Chamapa, Naucalpan, cuando Gabriel Rafael “N” corrió hacia ella para llevarla a un vehículo de la marca Volkswagen, tipo sedán, color gris, que era conducido por Paulo Alberto “N”.

Durante las investigaciones se realizó un cateo en un taller mecánico en donde Gabriel “N” labora como tornero, y en donde se hallaron unas botas color café con manchas hemáticas, por lo que se dispusieron a la intervención de un perito en técnica forense con el objetivo de realizar análisis y confronta genética del indicio on las muestras biológicas de los padres de la víctima.

“...cuyo resultado confirmó que las manchas localizadas corresponden a rastros hemáticos y presentan coincidencias genéticas con las muestras recabadas a los padres de K.H.H.G., por lo que existe una alta probabilidad de que dichos indicios pertenezcan a la víctima”, detalla el documento de la dependencia estatal.

La dependencia del Edomex añade que se realizaron análisis a las cámaras aledañas al lugar de desaparición de la estudiante de la UNAM, en donde se detecta de manera continua al vehículo antes descrito.

También se analizaron grabaciones de fuentes abiertas en donde se observa a una mujer cuando camina por la noche por un andador; se le observa cargando bolsas y mochilas; sin embargo, no es Kimberly, sino una persona identificada como Dulce.

Bloqueos en Periférico Norte

Desde la mañana de este lunes, manifestantes se ubicaron en Pariférico Norte para exigir la aparición con vida de Kimberly, estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Naucalpan.

🚨 Familiares, amigos y colectivos bloquean Periférico Norte, a la altura del Parque Naucalli, exigiendo la aparición con vida de Kimberly, desaparecida hace 11 días en Naucalpan. Denuncian que hay más casos de desaparición en la zona y falta de resultados en las investigaciones. pic.twitter.com/kpGYGRLuOA — CD SATELITE (@CIUDAD_SATELITE) October 13, 2025

Ese jueves, la menor salió de su casa alrededor de las 15:50 horas de su casa, para ir a un café internet cercano a la colonia San Rafael Chamapa, Naulcapan. Ella vestía pantalón gris, sudadera verde, blusa verde de tirantes, tenis blanco con gris y azul claro.

En videos de diversas cámaras de seguridad pública y privada se muestra a la menor recorrer las calles para acudir a dicho café internet, ubicado en el mercado Filomeno Mata, colonia San Rafael Chamapa.

En una grabación se ve a la menor salir del establecimiento de copias. Posteriormente, ella camina frente a otras cámaras de seguridad, pero su rastro se pierde más adelante .

La FGJEM detalló que se continúa con el protocolo de búsqueda y hallar con vida a Kimberly, por lo que sigue activa la ficha con los rasgos aprticuñares de la menor de edad.

Edad: 16 años