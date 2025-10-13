Esposa e hijo de ''Lord Pádel'' llevarán sus procesos en libertad

Karla ''N'' y Germán ''N'' son la esposa e hijo de Alejandro Germán ''N'', quien es conocido como “Lord Pádel” por agredir a un instructor del club Alfa Pádel en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, en julio de 2025.

Ambas personas son investigadas por su probable responsabilidad en el hecho delictuoso de homicidio calificado en grado de tentativa por haberse cometido con ventaja.

El 19 de julio, durante un torneo de pádel, ambas personas, junto con Alejandro Germán, agredieron física y verbalmente al instructor Israel ''N''.

Por lo anterior, desde el 9 de agosto y hasta este domingo 12 de octubre, Karla y Germán estuvieron privados de su libertad en el centro estatal de Tlanepantla, Estado de México.

En una audiencia, la Fiscalía del Estado de México solicitó que ambas personas continuaran en prisión preventiva, ya que argumentaron que existe un alto riesgo de que si se les daba la libertad, la integridad física de la víctima estaría en peligro.

Sin embargo, un juez determinó que no existía riesgo hacía la víctima y testigo, por lo que modificó la medida cautelar hacia estas dos personas y les impuso la presentación periódica ante el Centro de Medidas Cautelares. Les prohibió salir del país y de acercarse al domicilio de la víctima.

Además, cada uno deberá entregar una garantía económica de 150 mil pesos y si cumplen con estas medidas, seguirán con su proceso en libertad.

En esta agresión a un instructor, también participó Alejandro Germán y su pareja de torneo Othón; ellos no fueron detenidos, porque se ampararon.