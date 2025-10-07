Publicidad

Congreso

Entre señalamientos por huachicol, diputados aprueban reformas a Ley Aduanera

El tema del huachicol fiscal centró el debate entre diputados morenistas y opositores, quienes se acusaron mutuamente por la ''paternidad'' de dicho problema que genera pérdidas millonarias.
mar 07 octubre 2025 05:04 PM
Diputados de Morena, PT y Verde dan luz verde a reformas a la Ley Aduanera.
Opositores usaron bidones para señalar a morenistas por huachicol fiscal. (Foto: Cuartoscuro )

Con 338 votos a favor, emitidos sólo por legisladores de Morena y sus aliados, la Cámara de Diputados aprobó hoy reformas a la Ley Aduanera que buscan establecer más controles y responsabilidades al sector privado en las aduanas para combatir la corrupción.

La oposición emitió 129 en contra, pues no se contemplan medidas que también refuercen los controles en el sector público aduanal: el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), ni la Secretaría de Marina (Semar).

El escándalo del huachicol fiscal fue el centro del debate, pues su afectación a las finanzas, por 600,000 millones de pesos, sería el mayor escándalo de corrupción en décadas.

Pero las denuncias de ese tipo de corrupción en las aduanas no impidieron que se aprobara el dictamen en sus términos, en lo general.

Tampoco hubo cambios tras cinco horas de debate en lo particular, en que se presentaron 57 reservas. Al final la minuta fue aprobada también en lo particular con 324 votos a favor y 113 en contra, con lo que fue remitida al Senado.

¿En qué consiste la reforma a la Ley Aduanera?

El 9 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum envió a los diputados una iniciativa de reforma a la Ley Aduanera, que ayer fue dictaminada por la Comisión de Hacienda. Aunque hubo diálogo entre oposición y morenistas, la falta de cambios en la reforma provocó el voto en contra de PAN-PRI-MC.

El objetivo de los cambios, de acuerdo con Morena, es combatir la evasión, las malas prácticas, el contrabando, la corrupción, avanzar en la justicia fiscal y fortalecer las finanzas públicas.

Consiste en modificar 65 artículos, adicionar 44 y derogar nueve; se crea el Consejo Aduanero, en el que participarán la Secretaría de Hacienda, el SAT, la ANAM y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para reforzar el combate a la corrupción.

Se prevé modernizar las aduanas en materia informática y de tecnologías de la información con la participación de la Agencia de Transformación Digital.

Además aumenta los controles a las operaciones aduaneras. En la parte relativa a los agentes aduanales se elimina el carácter vitalicio de las patentes aduanales, establece certificaciones periódicas a éstos, a los que se establece que deben ser corresponsables solidarios.

Ahora serán éstos los responsables de verificar que importadores y exportadores cuenten con los documentos que acrediten las regulaciones y restricciones no arancelarias, además de asegurarse de que quienes soliciten operaciones estén plenamente identificados, tengan la infraestructura necesaria y no tengan vínculos con quienes realicen facturaciones simuladas.

También serán los agentes aduanales los que deberán verificar toda la cadena: que los pedimentos contengan la mercancía reportada, que el pago de impuestos sea el que corresponde; que los importadores y exportadores no tengan pendientes con la ley.

Antes tenían excluyentes de responsabilidad pero ahora éstos quedarán suprimidos y serán corresponsables de lo que se importe y exporte, además de que se ponen causales para la pérdida o suspensión de patentes.

¿Por qué la oposición votó en contra?

Legisladores opositores explicaron que con los cambios los agentes aduanales, que son entes auxiliares del Estado, ahora buscan ser responsabilizados de toda la cadena logística de la importación y exportación.

Por ejemplo, la priista Verónica Martínez explicó que trasladarles toda la tarea de fiscalización de importaciones y exportaciones, lo que es atribución del Estado, los coloca en riesgo por la responsabilidad por actos ajenos.

Expuso que en el comercio de productos químicos, que son fácilmente confundibles con productos no permitidos, ellos deberán revisar la legalidad de éstos, “siendo que eso sólo se determina con análisis de laboratorio, peritajes y medios técnicos con que los agentes aduanales no cuentan”.

El panista Héctor Saúl Téllez evidenció que todo ello pondrá obstáculos al comercio, no combatirá la corrupción.

¿Por qué hay críticas al huachicol fiscal?

En las reformas en materia aduanera, que fueron aprobadas, no se estableció mayor control a las dependencias públicas responsables de las aduanas, ni siquiera a la Semar, hoy tocada por el caso del huachicol fiscal.

Carteles y bidones con leyendas sobre el huachicol fiscal circularon en la tribuna. Fueron colocados por los opositores.

La diputada Ariana Herrejón, priista, resumió por qué debió de atajarse la corrupción en aduanas. Recordó que en diciembre de 2021, por decreto presidencial, se decidió que la Semar se hiciera cargo de las aduanas con el argumento de combatir la corrupción.

“Hecho dos, entre abril del 2024 y marzo del 2025, 31 buques con hidrocarburos ingresaron a México mediante fraude fiscal. El llamado huachicol fiscal”, dijo.

El tercer hecho fue la denuncia realizada el 14 de julio del 2024 por el contraalmirante Fernando Rubén Guerrero, director de recaudación de aduanas en Veracruz, contra los hermanos Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del extitular de la Semar, Rafael Ojeda.

“¿Cuál fue la respuesta del gobierno de Morena? ¿Desmilitarizar las aduanas? No. ¿Investigar a fondo la cadena de mando? No. ¿Transparentar la operación de la marina en aduanas? No. Recuperar el dinero robado a México?, no'', dijo.

"Su respuesta es esta reforma que castiga los agentes aduanales” refirió la priísta.

Aunque el huachicol fiscal comenzó en 2020 y hasta la fecha, el morenista Mario Miguel Carrillo reviró: “no nos quieran ver la cara de mensos”.

El huachicol fiscal, dijo, “es gracias a la reforma energética” que PRI y PAN aprobaron y porque se requiere de los agentes aduanales cuyas patentes vitalicias que se obtuvieron en administraciones de esos partidos.

Ellos “son los verdaderos creadores del huachicol fiscal”, aseguró el morenista Leonel Godoy.

El PAN aclaró que no había huachicol fiscal antes y la razón es simple. Antes “el único autorizado para importar gasolina era Pemex”, recordó el coordinador de la bancada panista, José Elías Lixa.

