Entre señalamientos por huachicol, diputados aprueban reformas a Ley Aduanera

Pero las denuncias de ese tipo de corrupción en las aduanas no impidieron que se aprobara el dictamen en sus términos, en lo general.

Tampoco hubo cambios tras cinco horas de debate en lo particular, en que se presentaron 57 reservas. Al final la minuta fue aprobada también en lo particular con 324 votos a favor y 113 en contra, con lo que fue remitida al Senado.

¿En qué consiste la reforma a la Ley Aduanera?

El 9 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum envió a los diputados una iniciativa de reforma a la Ley Aduanera, que ayer fue dictaminada por la Comisión de Hacienda. Aunque hubo diálogo entre oposición y morenistas, la falta de cambios en la reforma provocó el voto en contra de PAN-PRI-MC.

El objetivo de los cambios, de acuerdo con Morena, es combatir la evasión, las malas prácticas, el contrabando, la corrupción, avanzar en la justicia fiscal y fortalecer las finanzas públicas.

Consiste en modificar 65 artículos, adicionar 44 y derogar nueve; se crea el Consejo Aduanero, en el que participarán la Secretaría de Hacienda, el SAT, la ANAM y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para reforzar el combate a la corrupción.

Se prevé modernizar las aduanas en materia informática y de tecnologías de la información con la participación de la Agencia de Transformación Digital.

Además aumenta los controles a las operaciones aduaneras. En la parte relativa a los agentes aduanales se elimina el carácter vitalicio de las patentes aduanales, establece certificaciones periódicas a éstos, a los que se establece que deben ser corresponsables solidarios.

Ahora serán éstos los responsables de verificar que importadores y exportadores cuenten con los documentos que acrediten las regulaciones y restricciones no arancelarias, además de asegurarse de que quienes soliciten operaciones estén plenamente identificados, tengan la infraestructura necesaria y no tengan vínculos con quienes realicen facturaciones simuladas.

También serán los agentes aduanales los que deberán verificar toda la cadena: que los pedimentos contengan la mercancía reportada, que el pago de impuestos sea el que corresponde; que los importadores y exportadores no tengan pendientes con la ley.

Antes tenían excluyentes de responsabilidad pero ahora éstos quedarán suprimidos y serán corresponsables de lo que se importe y exporte, además de que se ponen causales para la pérdida o suspensión de patentes.