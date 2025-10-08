Caso Omar Bravo: qué se sabe de las otras denuncias y cuántos años podría pasar en prisión

De acuerdo con el Gobierno de Jalisco, no se trata del único señalamiento en su contra, ya que existen otras denuncias que podrían complicar aún más su situación en caso de que se liberen nuevas órdenes de aprehensión.

A continuación, presentamos lo que se sabe hasta el momento sobre el caso y las posibles consecuencias legales que enfrentaría el exdelantero de 45 años, originario de Los Mochis, Sinaloa, en caso de ser declarado culpable.

¿De qué acusan a Omar Bravo?

El sábado pasado, Omar Bravo fue detenido en Zapopan, Jalisco, por agentes de la Policía de Investigación de la Vicefiscalía especializada en atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes, quienes ejecutaron un operativo en el centro del municipio para cumplimentar la orden de aprehensión.

El exjugador, identificado legalmente como Omar “N”, fue ingresado al Reclusorio Metropolitano, donde permanecerá hasta el 10 de octubre, fecha en que un juez determinará si será vinculado a proceso.

La investigación se originó tras una denuncia presentada el 30 de septiembre por una joven de 17 años, quien aseguró haber sido víctima de agresiones sexuales que comenzaron en 2019, cuando tenía apenas 11 años.

Según la querella, Bravo habría cometido tocamientos, proposiciones sexuales y amenazas de maltrato, además de convivir directamente con la denunciante. La prensa local reporta que existe incluso una grabación que respaldaría los señalamientos de la menor.

¿Qué se sabe de las otras acusaciones?

El secretario de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, informó que existen más denuncias contra Omar Bravo y advirtió que, de confirmarse su culpabilidad, los delitos no quedarán impunes, sin importar su fama o trayectoria como exfutbolista.

“Que el delito no quede impune, sin importar la posición o las influencias del imputado”, declaró Zamora, sin dar detalles sobre el contenido de los señalamientos en contra del exjugador internacional.

El funcionario precisó que las denuncias fueron presentadas hace un par de meses ante la Fiscalía estatal y que no se trata de un solo caso, sino de varias acusaciones de abuso sexual que actualmente se encuentran bajo investigación.

¿Cuántos años podría pasar en prisión?

Con base en lo que establece el Código Penal de Jalisco, artículo 142-L, la sanción depende de la edad de la víctima:

Si al momento de los hechos la víctima tenía entre 12 y menos de 18 años: la pena es de 1 a 4 años de prisión.

Si la víctima era menor de 12 años: la pena aumenta a 3 a 6 años de prisión.

En el caso de Omar Bravo, la denuncia indica que los abusos habrían comenzado en 2019, cuando la menor tenía 11 años. Bajo ese supuesto, si un juez lo encuentra culpable, podría enfrentar una sentencia de entre 3 y 6 años de cárcel solo por ese primer caso.

Salpican a Cuauhtémoc Blanco

El escándalo que rodea a Omar “N” también derivó en un señalamiento indirecto hacia Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista del América, exgobernador de Morelos y actual diputado de Morena.

El secretario de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, aprovechó el tema para revivir el caso de 2023, cuando Blanco fue acusado por su media hermana, Nidia Fabiola Blanco, de intentar violarla. El entonces mandatario estatal fue exonerado y, meses después, blindó su fuero en el Congreso al rendir protesta como legislador federal.

“El exfutbolista Cuauhtémoc Blanco fue exonerado de un tema similar y además en la Cámara de Diputados con los gritos aquellos de ‘No estás solo’ [hechos por algunas legisladoras de su partido]. Aquí en Jalisco no importa la persona que sea. No importa si tiene influencias, aquí se castiga a los responsables y se hace justicia”, afirmó Zamora.

El propio gobernador Pablo Lemus reforzó la postura, aunque sin mencionar directamente a Blanco. “A diferencia de lo que sucede en otros estados de la República, donde prefieren proteger a algunas otras personalidades, en Jalisco no se hace eso... El abuso sexual infantil es uno de los delitos más graves y quien la hace, la tiene que pagar”, dijo.