Atacan a balazos a comerciante en Salvatierra durante transmisión en vivo

El ataque contra Guadalupe “N”, mejor conocido como Don Nico, ocurrió durante la mañana del 7 de octubre cuando mostraba las malas condiciones del acceso carretero en este municipio de Guanajuato. Mientras grababa, se observa a dos hombres a bordo de una motocicleta, encapuchados, el sujeto que viaja de copiloto saca un arma y dispara en varias ocasiones contra la víctima.

Tras huir, la transmisión continúa y se escucha Don Nico comunicarse con su esposa y para decirle sobre la agresión.

"Te amo, ya me mataron, corazón. Cuida a mis hijos… Me estoy muriendo”, se le escucha decir entre sollozos, según el audio que quedó grabado en la transmisión.

Don Nico recibió tres impactos de bala en diversas partes del cuerpo, por lo que fue trasladado a un hospital para su intervención médica, por lo que se reporta fuera de peligro, de acuerdo con fuentes locales.

Tras darse a conocer la agresión, decenas de usuarios de redes sociales mostraron su indignación y destacan que el habitante de Urireo se caracteriza por su labor con la comunidad, pues a través de su página en Facebook, además de ofertar sus helados, también ayudaba a los vecinos con solicitudes de apoyo para algún tema.

Además, el 4 de octubre, convocó a la ciudadanía a participar en la colecta para la reparación de los baches que caracterizan la carretera local.

¿Dónde se ubica Urireo?

Su nombre proviene del purépecha que significa "nariz adelante", pertenece al municipio de Salvatierra, Guanajuato.

El presidente municipal de Salvatierra es José Daniel Sámano, quien llegó al cargo de la mano de Morena. Es odontólogo de profesión, peor militó en el Partido Acción Nacional por 14 años, del 2005 al 2019.

Urireo es una localidad perteneciente al municipio de Salvatierra, Guanajuato. (Foto: Google Maps)

¿Qué dijo la presidenta sobre el caso?

En la Mañanera del Pueblo, la presidenta de México, Claudia Shienbuam Pardo, afirmó que el gabinete de Seguridad está investigando “este lamentable caso”.

Autoridades investigan

“Este acto violento exige una respuesta firme de las autoridades competentes”, informó el municipio de Salvatierra en un comunicado.

La dependencia municipal añadió que está en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) para esclarecer el crimen y detener a los responsables.