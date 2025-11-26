Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

Dos agentes de la SSPC federal desaparecen en Zapopan, Jalisco

Autoridades hallaron el auto en el que viajaban los agentes de Seguridad desaparecidos en Zapopan, Jalisco.
mié 26 noviembre 2025 07:45 PM
Fosa Clandestina Primavera
Autoridades buscan a los agentes desaparecidos en Zapopan, Jalisco. (Foto: Cuartoscuro )

Dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal fueron reportados como desaparecidos en Zapopan, Jalisco.

La Secretaría de Seguridad, encabezada por Omar García Harfuch, informó que los elementos realizaban labores de inteligencia e investigación de campo para la prevención del delito y la desarticulación de células criminales en el estado de Jalisco.

Publicidad

Los hechos ocurrieron el martes 25 de noviembre, cuando los agentes se dirigían hacia la ciudad de Guadalajara a bordo de un vehículo oficial.

La SSPC informó que como resultado del seguimiento a la ruta que llevaban, la unidad en la que viajaban fue localizada abandonada en la zona de Paseo de los Virreyes, en el municipio de Zapopan.

La autoridad dijo que mantiene comunicación permanente con las autoridades de Jalisco y trabaja de manera coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional, para localizar a sus agentes.

''Las familias de los elementos cuentan con el acompañamiento y el respaldo absoluto de esta institución, que permanece atenta a brindarles todo el apoyo necesario'', abundó.

''Asimismo, las instituciones del Gabinete de Seguridad han dispuesto todos los recursos a su alcance para esclarecer los hechos y detener a los responsables''.

Zapopan es una de las regiones en las que opera el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Publicidad

Tags

CJNG Cartel Jalisco Nueva Generación Jalisco Seguridad

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad