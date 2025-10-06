Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

El PT exige hallar a responsables de asesinato de excandidata en Yanga, Veracruz

El PT describió a Jessica Luna como una joven política entusiasta, madre de familia y abogada, quien se destacó por ofrecer juicios totalmente gratuitos a personas de escasos recursos.
lun 06 octubre 2025 07:00 PM
yanga-veracruz.jpg
La excandidata fue atacada en un municipio vecino al que contendió por la alcaldía. (Foto: Especial )

Jessica Flor Luna Aguilera, excandidata del Partido del Trabajo (PT) a la alcaldía de Yanga, Veracruz, fue asesinada a tiros este lunes.

De acuerdo con las autoridades estatales, Luna Aguilera fue interceptada por hombres armados cuando se dirigía hacia la escuela de su hija en Atoyac, vecino de Yanga.

Publicidad

Los agresores abrieron fuego contra la excandidata y huyeron del lugar.

El Partido del Trabajo (PT) condenó los hechos y exigió que se hagan las investigaciones pertinentes para dar con los responsables.

El partido describió a Jessica como una joven política entusiasta, madre de familia y abogada, quien se destacó por ofrecer juicios totalmente gratuitos a personas de escasos recursos.

''Lamentamos que su vida haya sido interrumpida prematuramente". "Exigimos a las autoridades correspondientes hagan las investigaciones necesarias y lleguen al fondo de este penoso asunto, para que no haya impunidad", señaló.

Publicidad

Tags

Veracruz Violencia

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad