El PT exige hallar a responsables de asesinato de excandidata en Yanga, Veracruz

Los agresores abrieron fuego contra la excandidata y huyeron del lugar.

El Partido del Trabajo (PT) condenó los hechos y exigió que se hagan las investigaciones pertinentes para dar con los responsables.

El partido describió a Jessica como una joven política entusiasta, madre de familia y abogada, quien se destacó por ofrecer juicios totalmente gratuitos a personas de escasos recursos.

''Lamentamos que su vida haya sido interrumpida prematuramente". "Exigimos a las autoridades correspondientes hagan las investigaciones necesarias y lleguen al fondo de este penoso asunto, para que no haya impunidad", señaló.