Bermúdez Requena es vinculado a proceso por extorsión y secuestro exprés

¿Quién es Hernán Bermúdez Requena?

Durante décadas y por intervalos, Raquena se encargó de tareas de seguridad a nivel estatal, pero fue encumbrado como secretario hasta el gobierno del morenista Adán Augusto López, quien más tarde se fue para formar parte del Gabinete de Andrés Manuel López Obrador.

A Raquena se le atribuye el crecimiento exponencial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tabasco y de la que fuera su célula criminal ''La Barredora'', antes de que ambos grupos entraran en violenta disputa.

Se le achaca también el crecimiento de la extorsión, huachicoleo y narcotráfico, lo que llevó a algunas ciudades del estado a colocarse en 2024 entre los primeros lugares de inseguridad a nivel nacional.

Sus lazos criminales se revelaron en octubre 2022, cuando el colectivo conocido como Guacamaya hackeó y filtró millones de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Hernán Bermúdez Requena (izquierda) llegó a la Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández (centro).

Desde entonces se supo que más de diez informes militares ubicaban a Bermúdez Requena como integrante del CJNG en el estado. Sin embargo, López Hernández, quien lo colocó en ese cargo y para entonces ya era secretario de Gobernación, minimizó las revelaciones, que consideró “fantasías” y “dizque filtraciones”.

El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los señalamientos contra López Hernández por poner a Bermúdez al frente de la seguridad eran parte de los ataques de “los conservadores”.

Por el contrario, a finales de 2024, Javier May, actual gobernador de Tabasco, y también de Morena, criticó a sus antecesores –López Hernández y Carlos Merino Campos, interino- por haberlo mantenido en el cargo, siendo que era voz pública su relación con el crimen organizado.

Fue hasta el 14 de febrero de 2024 en que se giró la orden aprehensión en contra de Bermúdez Requena, reveló Miguel Ángel López Martínez, comandante de la 30 Zona Militar.

Hernán Bermúdez Requena renunció al cargo de secretario de Seguridad de Tabasco en enero de 2024 y, al final de ese año, fue acusado por el gobernador estatal de supuestos vínculos con grupos criminales.