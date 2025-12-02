Pensión Bienestar para Adultos Mayores y Mujeres: quiénes pueden registrarse este martes 2 de diciembre

Quiénes deben registrarse este martes 2 de diciembre

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, este martes deberán acudir a los módulos únicamente las personas cuyo primer apellido inicie con las letras:

- D

- E

- F

- G

- H

Este mismo grupo también podrá registrarse el lunes 9 de diciembre, en caso de no realizar el trámite hoy.

Los módulos atienden de lunes a sábado de 10:00 a 16:00 horas.

Calendario de registro por letra

El registro continúa hasta el 13 de diciembre y se organiza así:

- A, B, C - Lunes (1 y 8 diciembre)

- D, E, F, G, H - Martes (2 y 9 diciembre)

- I, J, K, L, M - Miércoles (3 y 10 diciembre)

- N, Ñ, O, P, Q, R - Jueves (4 y 11 diciembre)

- S, T, U, V, W, X, Y, Z - Viernes (5 y 12 diciembre)

- Todas las letras - Sábado (6 y 13 diciembre)

Requisitos para registrarse

-Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional, carta de identidad o credencial del Inapam).

- CURP en impresión reciente.

- Acta de nacimiento legible.

- Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (agua, luz, gas, predial o teléfono).

- Teléfono de contacto (celular y/o casa).

Ariadna Montiel, secretaria del bienestar, detalló que es importante que dejen un número de celular que no vayan a cambiar, porque se han tenido casos en los que se ha requerido contactar al beneficiario y ya no es el número que dejaron en el momento del registro.

En caso de que la persona acuda con un auxiliar, este también deberá presentar los mismos documentos para el registro.

Ubicación módulos para registro Pensión Bienestar

Para conocer la ubicación exacta del módulo de registro más cercano, se debe ingresar al sitio https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/. Una vez dentro, se deben seguir los siguientes pasos:

- Seleccionar la entidad federativa

- Elegir el municipio de residencia

El portal proporciona la dirección completa, nombre del punto de atención y horarios específicos para cada centro, con el fin de facilitar el registro de las personas adultas mayores.

¿Cuánto reciben?

Se entregan 6,200 pesos bimestrales en las tarjetas del Banco del Bienestar a todas y todos los adultos mayores mexicanos residentes del país, sin importar condición social o económica, ideología o creencias, recuerda el gobierno federal.