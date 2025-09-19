Hernán Bermudez enfrenta posible condena de 158 años: Fiscal de Tabasco

En entrevista con medios locales, el fiscal estatal detalló este viernes que el excolaborador del morenista, Adán Augusto López, está acusado de los delitos de secuestro, asociación delictuosa y extorsión.

Detalló que la audiencia de formulación de imputación contra Bermúdez Requena se realiza este viernes de manera virtual con la intervención de un juez con sede en Villahermosa y el propio detenido.

Bermúdez Requena está recluido en el penal federal de máxima seguridad de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, tras haber sido trasladado desde Paraguay, donde fue detenido hace una semana.

El fiscal tabasqueño aseguró que el ministerio público ya cuenta con la documentación suficiente para sustentar sus acusaciones ante el juez de control, Ramón Adolfo Brown Ruiz,

“La penalidad que alcanzaría por lo que hace al secuestro, es de 50 a 100 años, por lo que hace a la asociación delictuosa de 7.5 a 18 años, y por la extorsión de 20 a 40 años, esa es la penalidad que alcanzaría en caso de ser sentenciado” aseguró.

Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros precisó que la audiencia que se lleva a cabo este 19 de septiembre es por los delitos cometidos dentro del territorio del estado de Tabasco y aclaró que será la Fiscalía General de la República la que determine si atrae el caso o llevan investigaciones paralelas e independientes.

El fiscal de Tabasco reveló que están en la mira otros exfuncionarios públicos relacionados con la banda delictiva “La Barredora”, aunque no reveló nombres ni cuántos son.