Detienen en Baja California Sur a tres presuntos integrantes de "Los Mayos"

A través de un comunicado, la Mesa Estatal de Seguridad informó que realizó un operativo en Ciudad Constitución tras recibir un reporte de balaceras en el número de emergencias 911.

Los elementos de seguridad iniciaron el operativo y, según la versión oficial, identificaron a un hombre armado, quien fue detenido con dos cómplices.

A los tres hombres se les relaciona con "eventos de alto impacto registrados en los municipios de Comondú y Loreto".

Durante el operativo se aseguraron también nueve armas de fuego calibre 7.62 y 5.56 mm; 14 cargadores calibre 7.62 mm, y 34 cargadores calibre 5.56 mm.

Además de 500 gramos de marihuana, 1,100 dosis de cristal, 700 gramos de cocaína, 11 chalecos tácticos, 56 poncha llantas, un radio portátil y tres guarda manos.

Así como una camioneta tipo pickup Toyota Tacoma, una vagoneta Hyundai Tucson y una camioneta Ford Expedition. Todo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones y trámites correspondientes.

En el operativo participaron elementos de la Marina, Policía Estatal Preventiva y Policía Municipal, en coordinación con personal del Ejército, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, FGR y Procuraduría General de Justicia del Estado.