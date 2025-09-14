Lo que se sabe de la desaparición y muerte de la tiktoker Marian Izaguirre

¿Qué le pasó a Marian Izaguirre?

La joven salió de su casa familiar en Uruapán, Michoacán, el pasado 1 de septiembre. De acuerdo con la ficha de búsqueda publicada por Alerta Alba Michoacán, Marian salió de su domicilio alrededor de las 18:00 horas y partió a un automóvil modelo Kia Río rojo. Después de eso no tuvo contacto de nuevo con su familia.

La desaparición de Marian fue reportada ante las autoridades por su familia el 2 de septiembre, por lo que comenzó su búsqueda. Fue encontrada el 5 de septiembre en un hotel de Morelia, capital de Michoacán, sin embargo, fue hallada en un estado grave de salud, sin que al momento la Fiscalía detallara el tipo de daño que presentaba la joven.

Al lugar acudieron paramédicos quienes la trasladaron al Hospital de la Mujer de Morelia, donde permaneció hospitalizada por varios días. En el hotel también fue recuperado un vehículo propiedad de Marian.

El gobernador de Michoacán afirmó que la joven salió de forma voluntaria de Uruapan para refugiarse en un hotel, donde fue encontrada “en un estado de salud muy delicado”.

“El estado de salud es crítico y se está investigando, todo apunta a una situación de violencia intrafamiliar que provocó que ella tomara la decisión de salir de Uruapan y estamos ahorita haciendo todo por salvarle la vida”, afirmó el funcionario el 8 de septiembre en una conferencia de prensa.

No obstante, Marian fue declarada con muerte cerebral el 12 de agosto. De acuerdo con el gobernador de Michoacán, el fallecimiento de la joven fue a causa de suicidio, no obstante, aclaró que será la Fiscalía del Estado la que dará detalles sobre los motivos del fallecimiento.

“Tenemos toda la investigación, es una situación de violencia intrafamiliar y es muy lamentable lo ocurrido. Es un suicidio, pero derivado de un tema que la fiscalía informará”, respondió Ramírez Bedolla al ser cuestionado por medios de comunicación tras darse a conocer la muerte de Marian.

Por su parte el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, dijo ante medios de comunicación que se cuentan con cartas dejadas por la joven como mensajes póstumos.

Marian Izaguirre nació el 13 de noviembre de 2001. Como muchos jóvenes, comenzó a crear contenido en Tiktok entre 2020 y 2021 –durante la pandemia por covid-19– con videos de baile, aunque con el tiempo dirigió su plataforma hacia contenido sobre estilo de vida, moda y comedia.

Sus últimos videos fueron subidos en su perfil de Tiktok el 28 de agosto, en los que recreó la tendencia de ‘Ojitos mentirosos’, reinterpretada por las personas en redes sociales a partir de la película ‘Chicuarotes’, dirigida por Gael García.