Beca de exención Edomex 2025: así puedes cubrir hasta 100% de la colegiatura en escuela privada

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, lanzó la convocatoria de las Becas de Exención Edomex 2025-2026 para alumnos de instituciones particulares incorporadas al subsistema estatal.
Este apoyo busca cubrir total o parcialmente las colegiaturas durante el ciclo escolar vigente. A continuación, te explicamos quiénes pueden participar, los requisitos, documentos, el calendario de registro y las fechas de publicación de resultados.
¿Quién puede solicitar la beca de exención?
De acuerdo con la convocatoria oficial, la beca está dirigida a estudiantes de escuelas particulares incorporadas a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Los niveles educativos elegibles son:
Las instituciones deben contar con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios vigente y aparecer en el catálogo de escuelas participantes.
Requisitos
Las y los aspirantes deben cumplir con condiciones específicas:
- Acreditar vecindad en el Estado de México. - No estar becados por otro organismo público o privado al momento de la solicitud. - Ser alumno regular con promedio mínimo de 8.5 en el ciclo escolar inmediato anterior (excepto en preescolar y primer año de primaria). - Tener actualizado el Expediente de Identificación de Trabajador en su Afore. - Registrar la solicitud en el sitio seduc.edomex.gob.mx/becas_escuelas_particulares
Fechas de registro y calendario por nivel educativo
El registro de solicitudes se llevará a cabo en línea, siguiendo la primera letra de la CURP y el nivel escolar del aspirante. Las fechas son estas:
Preescolar: 3, 4 y 5 de septiembre de 2025 (todas las letras).
Primaria:
- A, B, C, D: 8, 9 y 10 de septiembre de 2025. - E, F, G, H: 11 y 12 de septiembre de 2025. - I, J, K, L, M, N, Ñ: 15, 16 y 17 de septiembre de 2025. - O, P, Q, R: 18 y 19 de septiembre de 2025. - S, T, U, V, W, X, Y, Z: 22 y 23 de septiembre de 2025.
Secundaria, bachillerato, técnico superior universitario, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado: 24, 25 y 26 de septiembre de 2025.
La convocatoria aclara que, aunque el 16 de septiembre es día feriado, el sistema permitirá realizar el trámite con normalidad.