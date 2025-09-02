¿Cuándo es el registro a la Beca de Aprovechamiento 2025 de Edomex? Fechas por nivel educativo

¿Quién puede solicitar las becas?

De acuerdo con la convocatoria, este apoyo está dedicado a todos los servidores públicos activos del Estado de México, cuyos hijas o hijos hayan tenido un promedio mínimo de 8.5 en el ciclo escolar 2024-2025.

La beca está disponible en casi todos los niveles educativos:

Educación Primaria (a partir del 2° grado)

Educación Secundaria

Educación Media Superior

Educación Superior (Licenciatura o equivalente)

Requisitos

De manera general, los estudiantes deben cumplir con las siguientes condiciones para ser contemplados en el Sistema de becas:

Promedio mínimo de 8.5 en el ciclo escolar 2024-2025

Acreditar la inscripción para el ciclo escolar 2025-2026

En caso de satisfacer ambos requisitos, los documentos requeridos para su solicitud de inscripción deberá presentar original y copia de lo siguiente:

- Solicitud debidamente requisitada expedida por el SMSEM.

- Último comprobante de percepciones y deducciones.

- Copia certificada del Acta de nacimiento de la hija o el hijo, o documento que acredite la tutoría expedida a partir de 2020.

- En Educación Básica: Boleta de Evaluación del Ciclo Escolar 2024-2025;

- En caso de los tipos de Medio Superior y Superior: boletas, historial académico o equivalente de los dos últimos semestres, últimos tres cuatrimestres o los últimos cuatro trimestres del ciclo escolar 2024-2025 (sin contar con exámenes extraordinarios, asignaturas reprobadas, no acreditadas y/o recursadas) con firma autógrafa o electrónica y código QR.

- Identificación vigente del Servidor Público Docente con fotografía y firma (INE).

- Constancia de inscripción correspondiente al ciclo escolar 2025-2026 expedida por la institución educativa que especifique el grado y ciclo escolar.

Fechas de recepción de solicitudes y documentación

Los documentos serán entregados de manera presencial en las Casas Sindicales de las Regiones según al siguiente calendario:

Del 4 al 6 de septiembre de 2025 - Educación Primaria y Secundaria.

Del 22 al 24 de septiembre de 2025 - Educación Media Superior y Superior.

Las solicitudes de becas serán entregadas a todos los docentes que cumplan con los requisitos a través del Comité Ejecutivo Estatal 2024-2027. Solo se podrá participar con una solicitud por estudiante y/o docente en la Delegación Sindical donde está radicada su plaza principal.

La convocatoria informa que en caso de detectar duplicidad, se cancelarán ambos trámites.

Resultados