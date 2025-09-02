Los docentes afiliados al Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) que tengan hijos estudiantes pueden solicitar su inscripción al Sistema Anual de Asignación de Becas de Aprovechamiento Escolar 2025-2026. Estos son los requisitos y las fechas.
¿Cuándo es el registro a la Beca de Aprovechamiento 2025 de Edomex? Fechas por nivel educativo
¿Quién puede solicitar las becas?
De acuerdo con la convocatoria, este apoyo está dedicado a todos los servidores públicos activos del Estado de México, cuyos hijas o hijos hayan tenido un promedio mínimo de 8.5 en el ciclo escolar 2024-2025.
La beca está disponible en casi todos los niveles educativos:
Educación Primaria (a partir del 2° grado)
Educación Secundaria
Educación Media Superior
Educación Superior (Licenciatura o equivalente)
Requisitos
De manera general, los estudiantes deben cumplir con las siguientes condiciones para ser contemplados en el Sistema de becas:
- Promedio mínimo de 8.5 en el ciclo escolar 2024-2025
- Acreditar la inscripción para el ciclo escolar 2025-2026
En caso de satisfacer ambos requisitos, los documentos requeridos para su solicitud de inscripción deberá presentar original y copia de lo siguiente:
- Solicitud debidamente requisitada expedida por el SMSEM.
- Último comprobante de percepciones y deducciones.
- Copia certificada del Acta de nacimiento de la hija o el hijo, o documento que acredite la tutoría expedida a partir de 2020.
- En Educación Básica: Boleta de Evaluación del Ciclo Escolar 2024-2025;
- En caso de los tipos de Medio Superior y Superior: boletas, historial académico o equivalente de los dos últimos semestres, últimos tres cuatrimestres o los últimos cuatro trimestres del ciclo escolar 2024-2025 (sin contar con exámenes extraordinarios, asignaturas reprobadas, no acreditadas y/o recursadas) con firma autógrafa o electrónica y código QR.
- Identificación vigente del Servidor Público Docente con fotografía y firma (INE).
- Constancia de inscripción correspondiente al ciclo escolar 2025-2026 expedida por la institución educativa que especifique el grado y ciclo escolar.
Fechas de recepción de solicitudes y documentación
Los documentos serán entregados de manera presencial en las Casas Sindicales de las Regiones según al siguiente calendario:
Del 4 al 6 de septiembre de 2025 - Educación Primaria y Secundaria.
Del 22 al 24 de septiembre de 2025 - Educación Media Superior y Superior.
Las solicitudes de becas serán entregadas a todos los docentes que cumplan con los requisitos a través del Comité Ejecutivo Estatal 2024-2027. Solo se podrá participar con una solicitud por estudiante y/o docente en la Delegación Sindical donde está radicada su plaza principal.
La convocatoria informa que en caso de detectar duplicidad, se cancelarán ambos trámites.
Resultados
Los folios aceptados serán publicados en www.smsem.mx . Los pagos se efectuarán en dos emisiones, las fechas y los lugares serán informados por los Delegados Sindicales. La convocatoria no especifica de cuánto son los montos económicos.