Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

Delegada del Bienestar renuncia después de ser vinculada a detenido

El diario Reforma publicó la semana pasada que el estilo de vida de Anallely López, la delegada del Bienestar que renunció, no empataba con el sueldo de menos de 20 mil pesos que tenía como delegada.
vie 24 octubre 2025 05:33 PM
anallely lopez.jpg
Anallely presumía en redes viajes al extranjero. (Foto: Especial )

Anallely López Hernández, delegada de la microrregión 8 de Bienestar en Libres, Puebla, renunció a su cargo después de que medios de comunicación revelaran que estuvo presente cuando fue detenido Nazario Ramírez Ramírez, líder transportista vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con información oficial, López Hernández renunció por ''motivos personales''.

Publicidad

"Esta dependencia reafirma que su labor se sustenta en los principios de transparencia, honestidad y servicio al pueblo, por lo que respeta la decisión tomada", expuso la Secretaría de Bienestar del Estado de Puebla en un comunicado.

G4D3eHZWUAAVaTd.jpeg

Ramírez Ramírez fue capturado durante la tarde del 14 de octubre en la colonia Jardines del Bosque, en Guadalajara, Jalisco, junto a otras dos personas.

Cuando autoridades ingresaron al domicilio en el que estaba el líder transportista, hallaron a varias mujeres, entre quienes presuntamente estaba Anallely.

En el lugar, agentes de seguridad encontraron armas, cargadores, drogas y vehículos blindados, como los que utilizan los integrantes del crimen organizado.

En septiembre, Nazario Ramírez encabezó la inauguración de una cancha deportiva en Oriental, Puebla. Al evento asistió la entonces delegada del Bienestar.

El diario Reforma publicó la semana pasada que el estilo de vida de Anallely López no empataba con el sueldo de menos de 20 mil pesos que tenía como delegada.

Reforma exhibió que a pesar de ese salario, López se mostraba a bordo de vehículos caros, además de realizar viajes al extranjero.

Publicidad

Tags

Puebla Secretaría de Bienestar

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad