Delegada del Bienestar renuncia después de ser vinculada a detenido

"Esta dependencia reafirma que su labor se sustenta en los principios de transparencia, honestidad y servicio al pueblo, por lo que respeta la decisión tomada", expuso la Secretaría de Bienestar del Estado de Puebla en un comunicado.

Ramírez Ramírez fue capturado durante la tarde del 14 de octubre en la colonia Jardines del Bosque, en Guadalajara, Jalisco, junto a otras dos personas.

Cuando autoridades ingresaron al domicilio en el que estaba el líder transportista, hallaron a varias mujeres, entre quienes presuntamente estaba Anallely.

En el lugar, agentes de seguridad encontraron armas, cargadores, drogas y vehículos blindados, como los que utilizan los integrantes del crimen organizado.

En septiembre, Nazario Ramírez encabezó la inauguración de una cancha deportiva en Oriental, Puebla. Al evento asistió la entonces delegada del Bienestar.

El diario Reforma publicó la semana pasada que el estilo de vida de Anallely López no empataba con el sueldo de menos de 20 mil pesos que tenía como delegada.

Reforma exhibió que a pesar de ese salario, López se mostraba a bordo de vehículos caros, además de realizar viajes al extranjero.