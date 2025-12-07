Lo que se sabe de la explosión de un vehículo en Coahuayana, Michoacán

La Fiscalía indaga si la explosión se trató de un 'coche bomba' dirigido en contra de la policía comunitaria por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación o de un incidente por el transporte de químicos o explosivos.

El siniestro se registró este sábado alrededor de las 11:40 de la mañana, cuando un vehículo explotó con su conductor a bordo sobre la avenida Rayón, cerca de las instalaciones de la policía comunitaria de Coahuayana.

“En el lugar falleció el conductor, además de dos personas en el hospital regional y hay seis lesionados más”, detalló la FGR, que dio inicio a una carpeta de investigación para encontrar a las personas responsables de los hechos.

En respuesta fueron desplegados 205 elementos de la Secretaría de Marina, junto a 21 vehículos, cinco helicópteros, seis médicos y 12 enfermeros.

A través de personal de la Décima Sexta Zona Naval, la institución ayudó al traslado de las personas heridas a hospitales.

“Personal naval estuvo prestando apoyo y atención médica inmediata a cuatro heridos que requerían ser evacuados, los cuales fueron canalizados en una aeronave del gobierno del estado a hospitales cercanos”, indicó la dependencia un comunicado.

De acuerdo con el Gobierno de Michoacán, este no reconoce a la policía comunitaria de Coahuayana, ya que se ha negado a acreditar los exámenes de confianza y protocolos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Héctor Zepeda Navarrete, conocido como 'Comandante Teto', es el lider de la policía comunitaria a partir del surgimiento de grupos de autodefensa en Michoacán desde hace 10 años para enfrentar al grupo criminal llamado 'Los Caballeros Templarios'.

Las costas de Michoacán, punto estratégico para el tráfico de cocaína a través de México, es una zona que se disputan desde hace años grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Familia Michoacana, que a su vez mantienen conflicto con las policías comunitarias de Aquila y Coahuayana.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lanzó el pasado 9 de noviembre el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia para atender el problema de seguridad y violencia en el estado tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien fue atacado a tiros el 1 de noviembre durante un evento público por el Día de Muertos.