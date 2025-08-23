Publicidad

Estados

Dan golpe simultáneo y millonario contra el narco en CDMX, Sonora y Guerrero

La metanfetamina asegurada en CDMX tiene un valor de alrededor de 5 millones de pesos, y la cocaína, de más de 200 millones.
sáb 23 agosto 2025 05:00 PM
Decomiso de metanfetamina y cocaína en Ciudad de México, Sonora y Guerrero
Importantes cargamentos de drogan fueron decomisados en los tres estados.

Autoridades federales y de la Ciudad de México efectuaron dos golpes millonarios contra el narcotráfico en el estado de Sonora y en la capital del país, en los que decomisaron cargamentos importantes de cocaína, metanfetamina y otras drogas.

En la Ciudad de México, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Fiscalía General de Justicia y de la Guardia Nacional realizaron cateos en inmuebles ubicados en la colonia Los Cipreses de la alcaldía Tlalpan, y en Pedregal de Carrasco, en Coyoacán, en donde aseguraron 20 kilogramos de metanfetamina, 30 paquetes y 600 dosis de cocaína, además de marihuana.

A través de un comunicado, la policía capitana aseguró que con el decomiso de metanfetamina se evitó que más de 500,000 dosis llegaran a las calles. El golpe al narcotráfico y al narcomenudeo es por un valor comercial superior a 5.3 millones de pesos. En el caso de la cocaína, se impidió la venta de 60,000 dosis, valuadas en casi 7 millones de pesos.

Otra acción fue efectuada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Marina y la Fiscalía General de la República (FGR) en San Luis Río Colorado, Sonora. El gabinete de seguridad federal informó que fue asegurado un cargamento de droga transportado en el techo de un tractocamión.

Al llegar al punto de inspección de San Luis Río Colorado, elementos federales hicieron la inspección de la unidad con ayuda de rayos gama y de binomios caninos y fue detectada la droga. El conductor fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.

En el estado de Guerrero, elementos de la Secretaría de Marina aseguraron en aguas abiertas del Pacífico varios paquetes flotando, que al realizar el pesaje dieron un total de 900 kilos de cocaína, los cuales tienen un valor en el mercado de más de 200 millones de pesos.

Ciudad de México

