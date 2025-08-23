Dan golpe simultáneo y millonario contra el narco en CDMX, Sonora y Guerrero

Autoridades federales y de la Ciudad de México efectuaron dos golpes millonarios contra el narcotráfico en el estado de Sonora y en la capital del país, en los que decomisaron cargamentos importantes de cocaína, metanfetamina y otras drogas.
En la Ciudad de México, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Fiscalía General de Justicia y de la Guardia Nacional realizaron cateos en inmuebles ubicados en la colonia Los Cipreses de la alcaldía Tlalpan, y en Pedregal de Carrasco, en Coyoacán, en donde aseguraron 20 kilogramos de metanfetamina, 30 paquetes y 600 dosis de cocaína, además de marihuana.