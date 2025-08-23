Dan golpe simultáneo y millonario contra el narco en CDMX, Sonora y Guerrero

A través de un comunicado, la policía capitana aseguró que con el decomiso de metanfetamina se evitó que más de 500,000 dosis llegaran a las calles. El golpe al narcotráfico y al narcomenudeo es por un valor comercial superior a 5.3 millones de pesos. En el caso de la cocaína, se impidió la venta de 60,000 dosis, valuadas en casi 7 millones de pesos.

Otra acción fue efectuada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Marina y la Fiscalía General de la República (FGR) en San Luis Río Colorado, Sonora. El gabinete de seguridad federal informó que fue asegurado un cargamento de droga transportado en el techo de un tractocamión.

Al llegar al punto de inspección de San Luis Río Colorado, elementos federales hicieron la inspección de la unidad con ayuda de rayos gama y de binomios caninos y fue detectada la droga. El conductor fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.

En el estado de Guerrero, elementos de la Secretaría de Marina aseguraron en aguas abiertas del Pacífico varios paquetes flotando, que al realizar el pesaje dieron un total de 900 kilos de cocaína, los cuales tienen un valor en el mercado de más de 200 millones de pesos.