Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

Violencia en México desplaza a 79 mexicanos cada día

De los 72 eventos de desplazamientos, casi el 80% estuvo vinculado con la delincuencia y sus ataques.
vie 22 agosto 2025 01:38 PM
desplazamiento
Con 24 eventos, Chiapas fue la entidad que más desplazamientos reportó el año pasado.

La violencia en México desplaza en promedio a 79 mexicanos cada día. En el 2024 se contabilizaron más de 28,900 personas desplazadas, principalmente por ataques armados y amenazas de organizaciones criminales.

De acuerdo con el informe 'Travesías forzadas: Desplazamiento interno en México', del programa Derechos Humanos (PDH) de la Universidad Iberoamericana, más de la mitad de las víctimas de desplazamiento radicaban en entidades como Chiapas, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Chihuahua.

Publicidad

“El 79% de los eventos estuvieron vinculados a violencia directa, ataques armados o amenazas, mientras que apenas 20% respondieron a causas sociales o desastres naturales”, revela el informe desarrollado en colaboración con ACNUR.

El desplazamiento de personas en México no es nuevo, pero sí va en aumento. De acuerdo con el informe, en 2024 hubo un incremento de 129% respecto al 2023, cuando se registraron 22,403 desplazamientos.

“La principal causa identificada de desplazamiento fue la violencia criminal organizada, manifestada a través de enfrentamientos armados y ataques dirigidos, incluyendo el uso de explosivos y tecnologías como drones cargados en operaciones contra la población civil. Los estados que concentraron el mayor número de personas desplazadas a nivel nacional fueron Chiapas (61.8%), Sinaloa (15.5%), Michoacán (5.4%), Chihuahua (5.4%) y Guerrero (4.8%)”, plantea el estudio.

En entidades del sur y norte se presentaron varios episodios de desplazamiento, entre ellos, esta semana en Chiapas se informó que Guatemala dio refugio a alrededor de 100 mexicanos que huyeron del crimen organizado.

El gobierno de esa nación dio permisos de permanencia por razones humanitarias a un grupo de mexicanos. Los desplazados son originarias del municipio Frontera Comalapa.

Te recomendamos:

ramirez-recibe-chiapas-con-problemas-de-violencia-pobreza-y-desplazamientos
Estados

Ramírez recibe Chiapas con problemas de violencia, pobreza y desplazamientos

Sin embargo, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, rechazó que el grupo de chiapanecos haya dejado su comunidad por la violencia.

“Respecto a las personas que se fueron del ejido Sabinalito, Frontera Comalapa, y ahora se resguardan en Guatemala, les informo que varios de los familiares de ellos están detenidos enfrentando un proceso penal”, publicó en su cuenta de Facebook.

El mandatario negó que haya desplazados por la violencia en su estado y consideró que esas versiones buscan desacreditar su estrategia de seguridad.

El fiscal de Chiapas, Llaven Abarca, también rechazó que el desplazamiento se deba a la violencia que enfrenta la entidad.

“No hay tal desplazamiento forzado producto de la violencia, hay un desplazamiento voluntario, las propias personas están yéndose a vivir o trasladándose hacia algunas aldeas vecinas de la frontera del lado de Guatemala”, aseguró.

Publicidad

En 2024, 72 eventos de desplazamientos

Durante el año pasado se registraron 72 eventos de desplazamientos en el país, principalmente en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Chihuahua.

De acuerdo con el reporte, Chiapas fue el estado con más eventos de desplazamiento al concentrar 24 eventos y 17,865 personas desplazadas, principalmente en municipios como Tila, Pantelhó, Chenalhó, Chicomuselo y Frontera Comalapa.

Sinaloa, que desde septiembre de 2024 enfrenta una crisis de violencia por la pugna en el Cártel de Sinaloa, registró 6,476 personas desplazadas en siete eventos. Michoacán tuvo 11 eventos de desplazamiento con 1,555 personas principalmente en municipios como Apatzingán, Buenavista, Aquila y Coahuayana. En el caso de Chihuahua se reportan 1,552 personas desplazadas en ocho eventos de municipios como Guadalupe y Calvo y Guerrero.

“En 2024 esta violencia (criminal) fue responsable del desplazamiento de 24,874 personas, una cifra que contrasta significativamente con las 2,146 personas desplazadas por conflictos sociales o territoriales y las 135 por violencia atribuible a la acción u omisión del Estado”, agrega el reporte.

Te puede interesar:

Espera

Desplazados de la violencia en México dejan su vida atrás

Publicidad

Tags

Violencia Chiapas Guatemala

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad