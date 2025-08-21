Autoridades desarticulan célula criminal que vendía armas al Cártel Jalisco

Diez de los detenidos contaban con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada por acopio y tráfico de armas.

En una operación coordinada, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico y @SSPCMexico realizaron 16 cateos en los estados de Jalisco, Nayarit y Estado de México, donde fueron detenidas 14 personas, 10 de ellas con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada por acopio y tráfico de… pic.twitter.com/4JMynvUXHO — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 21, 2025

Entre los detenidos se encuentra Héctor Agustín “N”, alias “Cachorro”, identificado como líder de la célula delictiva dedicada a la compra y venta de armas, así como a proveer armamento a distintas facciones del Cártel Jalisco, informó Harfuch.

Entre los detenidos hay siete operadores de primer nivel de dicha estructura delictiva, con funciones de jefe de plaza, operaciones financieras y logísticas, así como a otros tres de segundo nivel encargados principalmente a la compra, modificación y venta de armas.

También se detuvo a personas encargadas de una bodega con diferentes artículos de armamento y equipo táctico.

Agentes federales aseguraron durante los operativos cuatro armas largas, 27 armas cortas, cuatro granadas, cajas con cartuchos útiles, cargadores, placas balísticas, siete vehículos y una motocicleta.

Autoridades informaron que las personas detenidas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondientes, quien determinará su situación legal.

El Cártel Jalisco es una de las organizaciones criminales que Donald Trump designó como terroristas.