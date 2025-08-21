Publicidad

Estados

Autoridades desarticulan célula criminal que vendía armas al Cártel Jalisco

La célula delictiva se dedicaba a la compra y venta de armas, así como a proveer armamento a distintas facciones del Cártel Jalisco.
jue 21 agosto 2025 02:18 PM
cartel-jalisco (1).jpg
Autoridades federales detuvieron a varios líderes de la célula criminal.

Autoridades federales desarticularon a una célula criminal ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que operaba en los estados de Jalisco, Nayarit y Estado de México.

El secretario de Seguridad Ciudadana federal, Omar García Harfuch, informó que en operativos simultáneos en contra de dicha organización fueron detenidas 14 personas.

Diez de los detenidos contaban con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada por acopio y tráfico de armas.

Entre los detenidos se encuentra Héctor Agustín “N”, alias “Cachorro”, identificado como líder de la célula delictiva dedicada a la compra y venta de armas, así como a proveer armamento a distintas facciones del Cártel Jalisco, informó Harfuch.

Entre los detenidos hay siete operadores de primer nivel de dicha estructura delictiva, con funciones de jefe de plaza, operaciones financieras y logísticas, así como a otros tres de segundo nivel encargados principalmente a la compra, modificación y venta de armas.

También se detuvo a personas encargadas de una bodega con diferentes artículos de armamento y equipo táctico.

Agentes federales aseguraron durante los operativos cuatro armas largas, 27 armas cortas, cuatro granadas, cajas con cartuchos útiles, cargadores, placas balísticas, siete vehículos y una motocicleta.

Autoridades informaron que las personas detenidas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondientes, quien determinará su situación legal.

El Cártel Jalisco es una de las organizaciones criminales que Donald Trump designó como terroristas.

Tags

Omar García Harfuch CJNG Cartel Jalisco Nueva Generación

