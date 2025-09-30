Publicidad

Mauricio Farah rinde protesta como alcalde de San Pedro

El político y empresario Mauricio Fernández Garza, alcalde de San Pedro, falleció la semana pasada víctima de cáncer, informaron autoridades del estado de Nuevo León.
mar 30 septiembre 2025 07:34 PM
Farah estará en el cargo los próximos dos años. (Foto: Especial )

Mauricio Farah rindió protesta como alcalde de San Pedro, Nuevo León, tras la muerte de Mauricio Fernández Garza.

Farah prometió continuar con los proyectos y la visión de Fernández Garza. "Asumo con mucho honor y muchísimas responsabilidad de ser presidente municipal sustituto'', dijo.

"Con mucha unidad, responsabilidad y compromiso, vamos a sacar adelante todos los programa, todas las acciones y seguir logrando que San Pedro sea el número como al ingeniero Mauricio le hubiera encantado", agregó.

Farah será el alcalde del municipio durante los próximos dos años, el tiempo que restaba a Fernández en el cargo.

El político y empresario Mauricio Fernández Garza falleció la semana pasada víctima de cáncer, informaron autoridades del estado de Nuevo León.

Recientemente había anunciado que presentaría su renuncia este 1 de octubre como alcalde de San Pedro Garza García , Nuevo León, por motivos de salud y previo a una licencia de 15 días (vigentes a partir del 15 de septiembre) para hacer un periodo de transición en la entrega de administración con Mauricio Farah, actual secretario del Ayuntamiento.

