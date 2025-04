Ceci Flores: “Adán Augusto me ofreció seguridad si dejaba de buscar a mis hijos”

''Lo hemos solicitado. Me dicen que no puedo buscar. O escojo buscar a mis desaparecidos o me dan una seguridad permanente. Yo prefiero buscar a mis hijos'', dijo Flores después de asistir a una reunión en la Cámara de Senadores.

''¿Eso quién se lo ha dicho?'', cuestionó un periodista a Flores. ''Secretaría de Gobernación'', contestó.

''Cuando estaba Adán Augusto. Él me dijo. Ahorita yo no he hablado con Rosa Icela y ella tampoco ha entablado alguna conversación conmigo. Solo están invitando a colectivos que ellos quieren, que los pueden manipular, pero no nos han invitado a nosotros'', abundó la activista.

''Dijeron que invitarían a las madres buscadoras de Jalisco, pero mienten. No invitaron a las fundadoras de las madres buscadoras de Jalisco. Si nos invitan vamos a ir, pero no nos van a manipular'', agregó sobre las reuniones entre autoridades y colectivos para afinar la reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum para afrontar las desapariciones en el país.

Ceci Flores se reunió con la senadora Lilia Valdez, presidenta de la Comisión de Gobernación.

Tiene nuestro reconocimiento por abrir las puertas, pero el siguiente paso es atender nuestras preocupaciones, expresó Flores sobre el encuentro.

De acuerdo con la líder buscadora, en los términos actuales, ''la iniciativa enviada por la presidenta se queda corta para atender el problema de fondo de las desapariciones''.

''Solo va ayudar a que el día en que nos desaparezcan, si no nos vuelven cenizas y logran encontrar nuestros restos, puedan saber quiénes somos'', explicó sobre su opinión de la reforma.

''Confiamos en la senadora y en la presidenta que escucharán a las víctimas y la difícil realidad del país, para encontrar soluciones. Tienen la oportunidad histórica de trascender, no la desaparezcan'', añadió.

Cecilia Patricia Flores Armenta, conocida por muchos como Ceci Flores, es una madre buscadora y activista, originaria de Los Mochis, Sinaloa.

Ceci Flores, de 51 años, quien antes de ser activista fue un ama de casa dedicada a cuidar de su familia, es madre de seis hijos, dos de ellos se encuentran desaparecidos.

El primer hijo de Ceci Flores reportado como desaparecido fue Alejandro Guadalupe Islas Flores, visto por última vez el 30 de octubre del año 2015, en Los Mochis, Sinaloa.

El segundo hijo desaparecido de Ceci es Marco Antonio Sauceda Rocha, visto por última vez en Bahía de Kino, Sonora, el 4 de mayo de 2019.

En 2019, tras la desaparición de su segundo hijo, Ceci Flores fundó el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, a partir de entonces su trabajo y activismo cobró notoriedad nacional e internacional.

En 2022, fue nombrada por la revista Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas de México.

Mientras que en diciembre de ese mismo año, su nombre apareció en la lista la BBC de Londres, de las 100 mujeres más influyentes del mundo.