Fiscalía investiga a titular de Hacienda de Morelos por enriquecimiento ilegal

Según estimaciones, una vez concluida la obra, la casa alcanzaría un precio de hasta 50 millones de pesos, lo que probablemente no corresponde con sus ingresos.

"Se ha iniciado una carpeta de investigación, es lo que puedo decir, y está en fase de integración. Y como lo he comentado hace un momento, la presunción de inocencia aplica para todas y todos los ciudadanos. Vamos a dar la oportunidad de que se aporten los elementos de una y otra parte", declaró el fiscal este viernes a la prensa local.

Detalló que el caso ha recaído en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Zavala Zúñiga ha negado la construcción de la mansión. Aunque reconoció que sí posee el terreno, aseguró que la obra se limitaba a una cisterna y sus cimientos.

"Me permito señalar que la información que ha estado circulando es una mentira, no hay una propiedad, como se ha señalado. Es un terreno donde solamente tiene una cisterna y unos cimientos. Fue declarado de manera oportuna todo lo que exigen las autoridades", afirmó el pasado 29 de julio.

A partir de que el caso se viralizó, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, anunció el lunes que la funcionaria sería separada de su cargo. Sin embargo, dijo que esto se debía a una reorganización institucional.

Agregó que ofreció una subsecretaría a la funcionaria, pero ella rechazó el cargo para concretar su jubilación.

Así que Zavala Zúñiga estará al frente de la Secretaría de Hacienda hasta el próximo 15 de agosto.