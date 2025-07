Alumna denuncia acoso sexual escuela de Chiapas, Fiscalía detiene a un maestro

¿Qué pasó en la Preparatoria ‘Felipe Carrillo Puerto’ de Pijijiapan?

Una estudiante denunció actos de hostigamiento y acoso sexual cometido por personal docente hacia las alumnas del plantel, durante su discurso de clausura del ciclo escolar 2024-2025.

El momento fue documentado por videos que circularon en redes sociales, en el que menciona que ella también fue víctima de violencia sexual.

“Lamento que me tocara a mi para alzar la voz. Lamento que los trabajadores de esta institución no hayan tomado cartas en los asuntos”, mencionó la estudiante de último grado, quien egresó en este ciclo escolar.

En su discurso, la alumna mencionó que los actos iban desde “comentarios fuera de lugar”, “miradas coquetas”, o "tener relaciones románticas o sexuales con niñas menores de edad”.

Celebro la pronta respuesta de las autoridades del estado de Chiapas porque ayer detuvieron a José “N”, docente que fue señalado por hostigar y acosar sexualmente a las estudiantes.



Reconozco la enorme valentía de la estudiante que alzó la voz para denunciar el acoso que sufrió… pic.twitter.com/O0Kxr8omsx — Citlalli Hernández Mora (@CitlaHM) July 18, 2025

La estudiante acusó a las autoridades educativas de no atender el problema, y que otros docentes encubren o defienden a sus pares acosadores. Además, hizo un llamado a sus demás compañeras a alzar la voz ante situaciones de violencia.

“Chicas, si alguna vez un maestro les ha mandado mensaje que no debía, si les dijo algo que no debía frente a todo el salón, hablen. No sientan que están solas, porque no lo están.”

La Secretaría de Educación de Chiapas emitió un comunicado después de la difusión del video, en el que se informó que determinará la procedencia de sanción administrativa a través de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Laborales, y mostró disposición de cooperar con las autoridades para el acceso a la justicia.

“No tendremos ninguna consideración para aquellas personas que, con sus actos u omisiones, vulneren los derechos de las y los estudiantes del sistema educativo”, destacó su comunicado.

FGE Chiapas detiene a presunto acosador e inicia investigación

Jorge Llaven Abarca, titular de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, informó el 17 de julio que se inició una carpeta de investigación del caso de violencia con un equipo multidisciplinario, con la cooperación de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, la Fiscalía Especializada de la Mujer y la Fiscalía Especializada en Delitos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, y diferentes agentes.

Más tarde, en otro comunicado, confirmó la detención de José “N”, en el municipio de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, por elementos de la Agencia de Investigación. El acusado presuntamente pretendía huir hacia Guatemala, y ahora enfrenta cargos por los delitos de hostigamiento sexual y acoso sexual.

Por su parte, la estudiante, cuya identidad se mantiene protegida, recibió atención psicológica, victimológica y pruebas periciales para concluir la responsabilidad del imputado.

“Se continuarán con las investigaciones, ya que tenemos información de que existen otras presuntas víctimas que van a denunciar en las próximas horas (...) y que se deslinden las responsabilidades de quienes hayan cometido un tipo de conducta delictiva”.

El responsable de la fiscalía informó que habrá cero impunidad y cero tolerancia contra la violencia contra las mujeres.

Citlalli Hernández Mora, titular de la Secretaría de las Mujeres, celebró la rápida respuesta de las autoridades estatales para detener al acusado, y reafirmó que las mujeres deben alzar la voz contra la violencia.

“Reconozco la enorme valentía de la estudiante que alzó la voz para denunciar el acoso que sufrió y señalar que esta práctica no es normal, es violencia y no debe ser encubierta por nadie. El cambio cultural para vivir una vida libre de violencias, avanza”, escribió en su cuenta de 𝕏.

SEP reprueba actos de violencia

Este viernes, la SEP se pronunció acerca del caso, en el que reprueba el acoso sexual ocurrido en la Preparatoria ‘Felipe Carrillo Puerto’, en Pijijiapan, y reconoció a la alumna por denunciar.

“...reconocemos la valentía de la víctima al denunciar los hechos, así como la actuación de las autoridades locales que permitieron avanzar en la investigación”.

La Secretaría de Educación, asimismo, solicitó a la fiscalía ampliar la investigación al interior del plantel, con el objetivo de identificar posibles casos adicionales de acoso sexual que no hayan sido denunciados.

“La SEP brindará todo el acompañamiento necesario a la comunidad educativa del plantel afectado, así como a las autoridades estatales, para garantizar la aplicación de protocolos institucionales de atención, protección y sanción conforme a lo establecido en el Pronunciamiento de Cero Tolerancia al Hostigamiento y Acoso Sexual, vigente en toda la administación educativa federal”.