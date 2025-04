“Donen dos hectáreas o expropiaremos cuatro”, advierte Armenta a inmobiliarias

En el Centro de Convenciones de la entidad, Armenta instruyó al coordinador de su gabinete de gobierno, José Luis García Parra, a “que se mande la notificación por escrito''.

''Les ha ido muy bien, que compartan la riqueza por el bien del pueblo”, dijo.

La “petición” fue a Grupo Proyecta, dueños de City Lomas Angelópolis, pero el mandatario sostuvo que irá una por una, con todas las inmobiliarias y lanzó otra “solicitud” a la familia Haghenbeck, grupo empresarial que posee miles de hectáreas de zonas ecológicas y residenciales, entre ellas Haras del Bosque.

“Les vamos a dar 30 días, y si no nos dan dos hectáreas vamos a empezar un proceso de expropiación para cuatro hectáreas; es un asunto de justicia, no represión, porque si no al rato se van a ir a quejar”, dijo a Grupo Proyecta.

De acuerdo con medios de comunicación locales, todo comenzó luego de que García Parra informara que el presidente del Comisariado Ejidal de Santa Clara Ocoyucan interpuso un amparo para que no se reubique la caseta de peaje de Atlixco.

De acuerdo con el mismo Armenta, esa reubicación beneficia a la población, pero también a Grupo Proyecta, pues aumenta la plusvalía de sus terrenos en esa zona.

Así que pidió apoyo con un polígono, a cambio, “ya entrados en calor, desde ahora quiero hacerle un llamado a Grupo Proyecta para que le done al estado dos hectáreas, para hacer una unidad en esa zona para los elementos de la policía''.

“A nuestros amigos de Haras, a nuestros amigos de varias inmobiliarias a que nos donen terrenos para poder hacerle justicia a los elementos de seguridad que están haciendo una gran labor y se necesitan cerca de 10, 000 viviendas para los elementos de seguridad'', agregó.

“Entonces, vamos a empezar con Proyecta, que yo estoy seguro que nos va a ayudar con dos hectáreas, si nos quiere dar 10, pues las aceptamos con mucho gusto, pero con dos son suficientes y también Haras, nuestro amigo Hackenberg también, que colabora siempre. Y a todas las inmobiliarias, vamos a ir una por una, así es que este esperemos que colaboren oportunamente antes de que las llamemos nosotros”.

Armenta indicó que las inmobiliarias deben retribuir los beneficios que han obtenido en la zona de Santa Clara Ocoyucan y la reserva territorial Atlixcáyotl, zonas de la más alta plusvalía poblana.

“Se han enriquecido legítimamente, pero se quejan de la seguridad, pues ayuden a los elementos de seguridad que tengan viviendas, no es para que le den un pedacito de terreno al gobernador del estado, es para que podamos hacer un espacio digno para los cuerpos de seguridad que se lo merecen”, explicó.

En entrevista con Azucena Uresti, para Radio Fórmula, Armenta advirtió que no va a dar vuelta atrás. Sostuvo que los empresarios pagaron centavos a los ejidatarios para hacerse de cientos de hectáreas, por lo que ahora deben retribuir.

El coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal, descartó que la intención del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, de expropiar terrenos a empresarios inmobiliarios para construir casas a policías locales se replique en otras entidades del país.

“No será un ejemplo para otros estados del país. Es un caso único, excepcional, que se inscribe en un momento en donde tienes que equilibrar la utilidad pública, las necesidades sociales y colectivas, y los bienes personales. Pero se pueden conciliar, y creo que él tiene la capacidad para hacerlo”, dijo en rueda de prensa.

Confió en que el asunto se resuelva mediante el diálogo antes de proceder a la anunciada expropiación, y “ponerse de acuerdo con los propietarios para lograr un feliz término para todos”.