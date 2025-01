Colonia "La Cuarta Transformación": Nombres simbólicos, realidad distinta

Colonia de contrastes

Yolanda Márquez desciende con cautela por una empinada calle que, hasta hace poco, llevaba el nombre de Naranja. Ahora, un nuevo letrero color guinda -característico del partido Morena- la identifica como “Internet Para Todos”. Cada paso lo da con cuidado, consciente de que un tropiezo podría traerle graves consecuencias.

Al cruce con la calle “Aeropuerto Felipe Ángeles”, Yolanda se dice inconforme con las nuevas nomenclaturas, pues contrasta a simple vista lo que el gobierno busca proyectar, con la realidad de sus habitantes.

“Salí con la idea de que había internet para todos porque vi el letrero, pero solo es el nombre, siento como que es una burla” dice en tono irónico.

Por las calles de la colonia “La Cuarta Transformación” se ve a decenas de personas caminar largas distancias hacia las vialidades principales, ya que la complicada orografía impide el acceso de rutas de transporte público o, en su caso, pagar taxis que les llegan a cobrar hasta 60 pesos por avanzarlos un par de kilómetros.

Rubén, de 70 años, avanza despacio por una calle sin pavimentar, sorteando piedras sueltas que amenazan con hacerlo caer. Paradójicamente, esta vialidad lleva el nombre de “Apoyo para Adultos Mayores”. Aunque no está de acuerdo con el cambio, dice que aceptará la medida si el gobierno garantiza que no tendrá problemas con su documentación.

Es decisión de ellos (el municipio) ¿uno que puede hacer?, ya lo hicieron, no nos consultaron Rubén, habitante de la colonia "La Cuarta Transformación"

A un costado de un terreno baldío, donde el gobierno municipal pretende edificar una preparatoria que llevará el nombre del expresidente cubano, Fidel Castro Ruz, se encuentra la calle “Caminos Artesanales” que, contrario a la finalidad del programa federal, esta calle no está pavimentada, sólo mide 20 metros, no conecta con ninguna otra vialidad y por el momento no hay construcciones o casas que se beneficien.

Calles en la colonia "La Cuarta Transformación" Felipe-Angeles.jpg Aunque hay nueva nomenclatura, las calles no reflejan el sentido de progreso que el gobierno de Tultitlán busca proyectar David Santiago Fertilizantes-Bienestar.jpg Aunque hay nueva nomenclatura, las calles no reflejan el sentido de progreso que el gobierno de Tultitlán busca proyectar David Santiago Soberania-energetica.jpg Aunque hay nueva nomenclatura, las calles no reflejan el sentido de progreso que el gobierno de Tultitlán busca proyectar David Santiago Tianguis-Bienestar.jpg Aunque hay nueva nomenclatura, las calles no reflejan el sentido de progreso que el gobierno de Tultitlán busca proyectar David Santiago

Las calles con nombres polémicos

La avenida Coacalco, una de las principales arterias de la parte baja de la nueva colonia, ahora luce un letrero que la identifica como “Moneda”. En esta vialidad desembocan calles con nombres cargados de simbolismo, como “Mexicana de Aviación”, en referencia a la empresa pública que recientemente redujo sus destinos de 16 a solo ocho.

También confluye la calle “Reforma Judicial”, cuyo proceso ha generado tensiones entre diversos sectores del país. Ambas calles, a pesar de sus nombres emblemáticos, comparten un terreno con formaciones rocosas que dificultan el tránsito seguro de peatones y vehículos.

Calles con nombres polémicos Mexicana-Aviacion.jpg La calle Mexicana de Aviación desemboca a la recién nombrada calle Moneda, sin embargo, el sinuoso camino no permite el seguro desplazamiento de personas David Santiago Reforma-Judicial.jpg La calle Reforma Judicial solo conduce a unas casas y a unas escaleras que llevan hacia la parte alta del cerro David Santiago Adultos-Mayores.jpg La calle Apoyo para Adultos Mayores irónicamente representa un riesgo para las personas de la tercera edad que viven en la colonioa "La Cuarta Transformación" David Santiago

Don Gerardo, vecino de la zona desde hace dos décadas, ha vivido en una vialidad conocida como Rosal; ahora, un nuevo letrero anuncia su cambio a “Tren Maya”. Asegura que le es indiferente el cambio de nombre tanto de la colonia y de las calles.

“A mí no me beneficia ni me perjudica, nada de nada. Lo que sí, aquí los servicios no han cambiado nada, seguimos careciendo de lo mismo, agua, drenaje, luz en la calle ", asegura.

La mayor parte de viviendas en la extinta Fimesa II y III ya están edificadas, con ladrillos. Son muy pocas las que aún conservan láminas o madera, incluso algunas ya están acondicionadas como negocios, incluidos talleres de hojalatería y pintura, y tiendas de abarrotes.