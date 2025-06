Hoy No Circula llega a Toluca: fechas, placas y municipios incluidos

Cuándo inicia el Hoy No Circula en Toluca y municipios nuevos

Expansión contactó al Ayuntamiento de Toluca, donde se informó que el programa se implementará a partir de julio de 2025. Desde esa fecha comenzará un periodo de socialización de seis meses, durante el cual los automovilistas conocerán su funcionamiento sin recibir sanciones.

Este proceso concluirá en diciembre del mismo año. A partir del 1 de enero de 2026 iniciará la aplicación de sanciones para quienes no respeten el calendario vehicular.

Las demarcaciones que se integran incluyen municipios del Valle de Toluca como Toluca, Santiago Tianguistenco, Lerma, San Mateo Atenco, Zinacantepec, Almoloya de Juárez y Metepec.

También se incorporan localidades de la zona oriente y del Valle de México como Amecameca, Atenco, Chicoloapan, Texcoco, Huehuetoca, Zumpango, entre otras.

Cómo funciona el calendario de restricción vehicular

El Hoy No Circula operará igual que en la Ciudad de México y municipios conurbados. La restricción se basa en el color del engomado y el último dígito de la placa.

El esquema semanal queda así:

Lunes: Amarillo (5 y 6)Martes: Rosa (7 y 8)Miércoles: Rojo (3 y 4)Jueves: Verde (1 y 2)Viernes: Azul (9 y 0) y permisos

Los sábados aplicará de esta manera:

Holograma 1 con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9: no circulan el primer y tercer sábado del mes.Holograma 1 con placas 0, 2, 4, 6 y 8: no circulan el segundo y cuarto sábado.Holograma 2: no circula ningún sábado.

Los vehículos con holograma 00 y 0 están exentos de todas las restricciones. El horario de aplicación será de 5:00 a 22:00 horas.

Qué vehículos están exentos y en qué horario aplica

El programa no aplica a vehículos con hologramas 00 y 0. Estos quedan completamente exentos, tanto entre semana como los fines de semana.

El horario de restricción se mantendrá de 5:00 a 22:00 horas, todos los días en que aplique la medida. Este esquema será igual al ya vigente en otras zonas.

Además de los hologramas exentos, se considerarán excepciones conforme a la normativa ambiental ya establecida para vehículos eléctricos e híbridos.

Con esta aplicación uniforme, se busca facilitar el entendimiento del programa y reducir los niveles de contaminación vehicular.